Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут

Проект детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека, принятый 30 декабря 2019 года, — новая головная боль столицы. Сам по себе документ для города важный и нужный. Он определяет дальнейшее развитие в сфере строительства на основании Генерального плана.

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Но вот горожане опасаются, что ПДП в будущем станет основой для изъятия частной собственности на лакомых для строителей участках. Власти разводят руками и хором заявляют: «Глупости, частную собственность защищает закон». Правда, забывают уточнить, что закон этот переписывают, разрабатывают механизм для изъятия (выкупа) земли с участием государственного посредника (оценщика). Делается это уже даже не на муниципальном, а правительственном уровне. А вот когда поправки пройдут и их примут, ПДП и может превратиться из безобидного документа про развитие в очень весомое основание для отъема.

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Мэр Бишкека Азиз Суракматов захотел объяснить горожанам спорные моменты. По традиции чиновник попросил прислать вопросы, чтобы понимать ракурс беседы. 24.kg решило пойти навстречу столичному градоначальнику, но предупредило, что будут и дополнительные, уточняющие вопросы.

Однако Азиз Суракматов предпочел избежать личного интервью и ответил письменно.

— Принятый ПДП засекретили от горожан и под разными предлогами не хотят показывать, что вызывает законный вопрос — так ли все чисто. Как вы — хозяин города, который должен в первую очередь стоять на страже интересов бишкекчан, — допустили тот уровень напряженности, который в городе есть сегодня?

— Мэрией Бишкека в 2014 году Госстрою были оплачены средства в размере 22,5 миллиона сомов на разработку ПДП. Через 5 лет мэрия, как заказчик, внесла его в Бишкекский городской кенеш на утверждение. Все процедуры были соблюдены и ПДП утвержден.

В будущем центр города будет застраиваться в строгом соответствии с утвержденным проектом, разработанным архитекторами, градостроителями и инженерами.

Конечно, он многих может не устраивать, но это частные случаи некоторых владельцев участков и лобби отдельных бизнесменов.

Что касается засекречивания документов, могу сказать, что владельцем ПДП является мэрия Бишкека, и мы его рассекретим после соблюдения определенных процедур.

— Глава ГПИ — разработчик ПДП — оговорился в интервью, что проект разработан в соответствии с запросами рынка — все хотят строить в центре. Вы на стадии разработки ПДП подчеркивали, что должны быть учтены желания бизнеса. Для кого в итоге вы и ваша команда работаете — для строительных компаний?

— ПДП должен соответствовать интересам развития Бишкека в первую очередь, а уж потом бизнеса.

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По разработке документа сразу хочу подчеркнуть, что мэрия не имеет лицензии и допуска к разработке подобных сложных градостроительных документов. Мы лишь оплатили проектному институту за ПДП, который утвердил городской кенеш. Это большая и сложная работа, к которой привлекались все специалисты разных разделов — это архитекторы, инженеры, транспортники, экологи, коммунальщики и так далее.

— У нас нет инвестора, способного застраивать город комплексно. То есть все разговоры, что ПДП поможет бороться с хаотичной застройкой — не более чем популизм для наивных бишкекчан?

— В центре города будет строительство только в строгом соответствии с Генеральным планом и ПДП. Мнение мэра или другого чиновника считается его личным и субъективным. Ведь в будущем мэром может стать финансист или социальный работник, который не специалист в области градостроительства. ПДП — это документ, который регламентирует порядок застройки и не является основанием для строительства или изъятия земельных участков.

— Почему бы для начала не навести порядок в строительстве, которое повсеместно идет с нарушениями, и об этом открыто говорят в Бишкекглавархитектуре?

— В сфере градостроительства и застройки города нужен порядок, и мы к этой цели идем. Нужны четкие правила игры между Госстроем и мэрией Бишкека. Госстрой должен местным органам власти разработать понятные и открытые Генеральные планы, Проекты детальной планировки и эскизы застроек. В функции Госстроя входит и разработка строительных норм и правил, порядок выдачи разрешительных документов по принципу единого окна. Мы должны увеличивать инженерные сети для их подключения к новым объектам, и это тоже задача структур энергетики и ЖКХ. После утверждения понятных правил игры для бизнеса, государственных и муниципальных структур, всем все станет понятно.

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Сейчас многие хотят работать напрямую с бизнесом и давать разрешение на строительство. А в то же время решать комплексные и стратегические задачи развития городов мы пока не можем. Государственный орган, который разрешает, не может сам контролировать, ведь это рано или поздно приводит к конфликту интересов. Нам нужно исключить личный контакт застройщика и разработчика ПДП.

Координатором градостроительных процессов между Госстроем и бизнесом, должна стать мэрия Бишкека.

— ПДП разработан для центральной части Бишкека — территории с самой дорогой землей! Это было основным критерием? Почему бы не подумать о развитии жилмассивов, к примеру?

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— Конечно, нужно развивать инфраструктуру в жилых массивах, строить там школы, поликлиники, детские сады, торговые центры, места развлечений и парки. Необходимо развивать инженерную инфраструктуру и строить дороги, трансформаторные подстанции и обеспечить жилмассивы водой, канализацией и газом. Если мы добьемся этого, все это, конечно, снимет нагрузку с центра города. В будущем это будут полноценные городские микрорайоны со своей инфраструктурой.

Мы также планируем увеличить город за счет Генерального плана на 8 тысяч гектаров. Если сейчас площадь города 17 тысяч гектаров, будет — 25 тысяч гектаров. Там также планируем строить микрорайоны, города-спутники.

— Вопросы вокруг ПДП возникают и потому, что параллельно разрабатывается механизм, так называемого выкупа земельных участков. Оценивать частную собственность будет некая комиссия. Зачем вмешиваться в работающий рыночный механизм?

— Генеральный план и ПДП — технические документы и к совершению каких-либо гражданско-правовых сделок отношения не имеют. Это градостроительный документ без права изъятия или процедур выкупа. Поэтому горожане могут быть спокойны за свое имущество.

— Главный вопрос на сегодня — будут ли сносить дома советской постройки в центре Бишкека? Если нет, можете ли вы, мэр столицы, дать гарантии горожанам, и какие?

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— Сносить не будут. Гарантия 100 процентов. Но если хозяевам квартир и домов предложат выгодные условия обмена, долевого строительства или продажи, это право собственников (жильцов) самим решать. Они могут согласиться или отказаться. Но и тут должен быть механизм и гарантии от фактов мошенничества нечистоплотных строительных компаний. В любом случае мэрия будет на стороне горожан, но вмешиваться в вопросы частной собственности мы не вправе.

— А если нарушите их, готовы отвечать?

— Готов.

— Ваши предшественники прославились по-разному. Албек Ибраимов, к примеру, получил прозвище Албек-дровосек. А вам не стыдно остаться в истории Бишкека мэром, который пролоббировал отъем частной собственности в угоду строительным компаниям?

— ПДП — это проект детальной планировки отдельных частей города, он разрабатывается на основе Генерального плана с целью выявления архитектурно-пространственного и инженерно-экономического развития города. Поэтому отъема не будет.