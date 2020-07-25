Зачем силовики оказывают медвежью услугу президенту?

Силовые структуры Кыргызстана не оставляют попытку приструнить активистов и блогеров, которые публикуют в социальных сетях свои критические и порой очень эмоциональные посты.

Скандальный Закон «О манипулировании информацией» еще не подписан президентом, а правоохранители очень ретиво принялись кошмарить тех, кто, по их мнению, пишет не то, что надо, и тем самым ...наносит урон целостности государства.

Удалите посты по-человечески

Жительница Бишкека Нелли Эркин написала в Facebook о том, что сотрудники милиции начали ходить по домам горожан и просить не публиковать антиправительственные публикации. К сожалению, они не уточняют, что под этим подразумевают, — отметила она.

Нелли Эркин, отвечая на вопросы 24.kg, сообщила подробности.

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«Милиционеры сказали, что пока это предварительная беседа — по-человечески. Документы толком не показали, второго сотрудника даже не представили. В общем, просят удалять все посты. Если не удалить, то, они сказали, придут уже другие люди с официальными бумажками», — рассказывает собеседница редакции.

По ее мнению, обходной список таких «неблагонадежных» граждан у правоохранителей большой.

«На вопрос, это все затеяли в преддверии выборов, милиционеры ответили, что, видимо, да. Демократия? Свобода слова? Скоро это будет только сниться? В пользователях соцсетей видят антиправительственных активистов. Придираются к обычным постам в соцсетях, которые кому-то не понравились», — заключила Нелли Эркин.

Вызов на допрос как повседневность

23 июля на допрос в ГКНБ вызывали экс-посла Кыргызстана в Южной Корее и Малайзии Кылычбека Султана. Ранее в соцсетях он призывал кыргызстанцев выйти на митинг 5 августа. Бывшего дипломата следователи допрашивали около 11 часов.

Кылычбек Султан дал подписку о неразглашении, поэтому не смог рассказать журналистам, почему его персона привлекла внимание чекистов. «Оппозиция, и я в ее числе, пытаемся спасти страну и народ. К сожалению, причины вызова на допрос рассказать журналистам не могу. Я дал подписку о неразглашении», — пояснил он.

Инициатор очередной протестной акции добавил, что допрос прошел дипломатично. Кылычбека Султана 24 июля вновь вызвали на допрос.

Как можно обижаться на шутки

Стало очевидным, что даже шутки, которые размещают пользователи интернета, раздражают чиновников.

16 июля администратору сатирической группы «Меместан» в Facebook и журналисту Аргену Бактыбек уулу пришла повестка на допрос в правоохранительные органы. Вызвали не только его, но и супругу — Эркину Асанбаеву.

В следственном поручении говорилось, что неизвестный человек в мессенджере WhatsApp и социальных сетях опубликовал девятиминутную аудиозапись, где призывал народ выйти на митинг 1 июля у здания парламента.

Арген Бактыбек уулу сообщил, что никакого отношения к этому не имеет, и предположил, что это просто повод припугнуть его за размещение юмористических мемов с участием политиков и в связи с ситуацией в стране.

За день до этого повестка из ГКНБ пришла и резиденту проекта Stand Up Bishkek Назгуль Алымкуловой. Девушку тоже вызывали на допрос. Ранее она выкладывала в социальную сеть видео рэпера 6ix9ine, где с помощью специального приложения подставила ему лицо президента страны.

После страницу комика пытались взломать неизвестные с целью удалить шуточный ролик.

Юристы Института Медиа Полиси отреагировали на этот факт и заявили, что опубликованное видео не содержит признаков нарушения законодательства Кыргызстана. Никого не вводит в заблуждение своими пародиями, которые являются не чем иным, как просто шуткой, юмором, которые защищены Конституцией и законами.

«В этой связи непонятно, для чего сотрудники ГКНБ вызвали Назгуль Алымкулову и тратили свое время и ресурсы на дело, в котором заведомо отсутствуют признаки преступления?» — задаются вопросом медиаэксперты.

Сразу в СИЗО

Это не первые попытки силовиков приструнить кыргызстанцев с активной гражданской позицией.

В ноябре 2019-го ГКНБ задержал администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова. Ему предъявили обвинение в разжигании межрегиональной розни и водворили в СИЗО. Тогда его сестра Чинара Темирова сообщала, что Афтандила обвиняли в том, что он призывал людей выйти на мирный митинг.

Общественность расценила действия ГКНБ как покушение на свободу слова. В мае этого года уголовное дело в отношении активиста прекратили.

17 февраля был задержан блогер Элмир Сыдыман (Sydyman). Ему тоже инкриминировали разжигание межрегиональной розни.

Ранее он разместил на своей странице в Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад неразвиты. «Возможно, ты из Оша, Баткена или Джалал-Абада, но ты мне не нравишься», — сказал на видео Элмир Сыдыман.

Эксперты не нашли в его высказываниях экстремизма и попытки посеять рознь. Но гособвинение потребовало для блогера шесть лет тюрьмы. 8 июня суд должен был огласить приговор. Однако процесс приостановлен. Элмир Сыдыман находится под домашним арестом.

Чтобы другим неповадно было

Координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов считает, что сегодня критики в адрес властей стало много, а впереди страну ждут выборы.

«Думаю, что решение сдержать недовольство людей за счет вызовов на допросы и давления на наиболее активных в Сети принято не в самом ГКНБ. Довольно синхронно это происходит, если брать в расчет продавливание законопроекта «О манипулировании информацией». Поэтому не считаю, что это инициатива кого-то из ГКНБ или МВД. Путь проверенный, но в нашей истории он показал свою тупиковость. Кроме озлобленности это ни к чему не приведет», — говорит активист.

Тимур Шайхутдинов призывает президента остановить подобную практику, силовиков а прокуратуру — дать попыткам психологического давления правовую оценку.

«Иначе эта медвежья услуга потом может больно ударить по нормальному развитию страны», — сказал Тимур Шайхутдинов.

По словам собеседника, если человек не нарушает закона, например, призывая к каким-либо противоправным действиям, то почему его дергают в контору?

«Это право любого гражданина — критиковать или распространять сатиру. Вызовами на допрос нас хотят ограничить и преподать урок всем остальным. Долгосрочно это работать не будет, это вызовет только большее недовольство и раздражение», — заключил Тимур Шайхутдинов.

Критические материалы в СМИ или посты пользователей соцсетей — не более, чем попытка помочь властям в решении проблемных вопросов. Это понимают все, кроме чиновников.

Озвучивая ту или иную болевую точку, кыргызстанцы пытаются привлечь внимание тех, кто ответственен за развитие страны и ее процветание.

Почему в правительстве все время пытаются создать образ врага из неравнодушных соотечественников, вместо того чтобы привлекать их к совместной работе и сотрудничеству? Запугивать и давить — это, конечно, проще, чем начать диалог. Потому что критику, чаще справедливую, принять нашим госслужащим очень сложно. Проще и по сердцу выслушивать дифирамбы. Дифирамбы звучали бы, если каждый кыргызстанец ощущал рост экономики, улучшение и стабильность. Но этого, нравится или не нравится кабмину, в стране пока нет.

Мы также хотели получить комментарий от пресс-центра ГКНБ, в связи с чем вызовы на допросы стали происходить все чаще и чаще. Редакция 24.kg направила официальный запрос, но ответа пока не получила.