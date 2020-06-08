Суд по делу блогера Элмира Сыдымана приостановили

В Октябрьском районном суде Бишкека должно было завершиться судебное разбирательство по уголовному делу в отношении блогера Элмира Сыдымана.
Ранее прокурор просил назначить наказание обвиняемому в виде шести лет лишения свободы.
Однако судья не дал Элмиру Сыдыману выступить с последним словом. Он возобновил рассмотрение уголовного дела для уточнения некоторых вопросов по видеозаписям блогера.
Адвокат Али Магеев просил назначить комиссионную судебно-лингвистическую экспертизу по дискам с видеозаписями. Судья частично удовлетворил просьбу защиты и назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.
Рассмотрение уголовного дела приостановлено до вынесения заключения экспертизы. Элмир Сыдыман будет находиться под домашним арестом.
Напомним, что блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.
При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.