Суд по делу блогера Элмира Сыдымана приостановили

Фото 24.kg. Блогер Элмир Сыдыман (слева) и его адвокат Али Магеев

В Октябрьском районном суде Бишкека должно было завершиться судебное разбирательство по уголовному делу в отношении блогера Элмира Сыдымана.

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Ранее прокурор просил назначить наказание обвиняемому в виде шести лет лишения свободы.

Однако судья не дал Элмиру Сыдыману выступить с последним словом. Он возобновил рассмотрение уголовного дела для уточнения некоторых вопросов по видеозаписям блогера.

Адвокат Али Магеев просил назначить комиссионную судебно-лингвистическую экспертизу по дискам с видеозаписями. Судья частично удовлетворил просьбу защиты и назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

Рассмотрение уголовного дела приостановлено до вынесения заключения экспертизы. Элмир Сыдыман будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.