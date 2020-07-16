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Общество

Создателя сатирической группы «Меместан» в соцсетях вызвали на допрос

Администратора сатирической группы в Facebook «Меместан» Аргена Бактыбек уулу и его супругу вызвали на допрос в МВД.

Он опубликовал следственное поручение на своей странице. В документе указано, что 16 июля следственному отделу МВД поступили материалы от Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции. В них говорится, что неизвестный человек в мессенджере WhatsApp и социальных сетях опубликовал девятиминутную аудиозапись, где призывал народ выйти на митинг 1 июля у здания парламента.

Указанный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

«В ходе следствия 23 июня сотрудник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции А.Сооданбеков выявил, что в социальной сети Facebook под именем Gena Gaparov Арген Бактыбек уулу и его супруга Эркингуль Толон кызы на своих страницах распространяли информацию, унижающую власть, что стало причиной вызова на допрос в МВД указанных лиц», — говорится в поручении.

Администратор группы сообщил, что к митингу 1 июля никакого отношения не имеет. «Это просто повод, чтобы припугнуть «Меместан». Вот такие дела нынче в Кыргызстане происходят. Мы в Северной Корее живем?» — написал на своей странице Арген Бактыбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159739/
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