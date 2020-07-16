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Общество

Юристы: У ГКНБ не было оснований вызывать на допрос участницу Stand Up

У ГКНБ не было оснований вызывать на допрос участницу шоу Stand Up Назгуль Алымкулову. К тому же нарушено несколько норм законодательства. Об этом говорится в комментарии юристов Института Медиа Полиси.

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В ГКНБ на допрос вызвали резидента Stand Up Назгуль Алымкулову

15 июля Назгуль Алымкулова опубликовала в соцсетях фотографию повестки на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. Юристы отмечают, что, согласно законодательству КР, в повестке должно быть указано право на приглашение адвоката, чего не было сделано.

«Причиной вызова девушки в ГКНБ является опубликованное ею юмористическое видео, где лицо одного из известных американских рэперов заменили на изображение президента нашей страны. Тот факт, что пресс-служба ведомства никак не опровергает данную информацию в СМИ, косвенно подтверждает такие выводы», — говорится в комментарии.

Опубликованное видео не содержит признаков нарушения законодательства КР, никого не вводит в заблуждение своим пародийным характером и является не чем иным, как шуткой, юмором, которые защищены Конституцией и законами.

Юристы Института Медиа Полиси

«В этой связи непонятно, для чего сотрудники ГКНБ вызвали Назгуль Алымкулову и тратили свое время и ресурсы на дело, в котором заведомо отсутствуют признаки преступления?» — задаются вопросом медиаэксперты.

В организации напомнили Назгуль Алымкуловой, что в данном случае она имеет право обратиться в органы прокуратуры с требованием дать соответствующую юридическую оценку действиям сотрудников ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159684/
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