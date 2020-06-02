Шесть лет тюрьмы просит прокуратура для блогера Элмира Сыдымана

Гособвинение просит для блогера Элмира Сыдымана, обвиняемого в разжигании межрегиональной розни, шесть лет лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Али Магеев.

Читайте по теме Блогера Элмира Сыдымана отпустили под домашний арест

По его словам, сегодня состоялось судебное заседание, где защита заявила ходатайство о назначении комплексной судебно-лингвистической экспертизы. Однако суд отказал в его удовлетворении.

«Мы предоставили диск с видеозаписью, где видно, что Элмира Сыдымана спровоцировали на его действия хейтеры, и просили провести экспертизу. Суд не стал смотреть запись, отказал в удовлетворении ходатайства. В прениях сторон прокурор попросил для моего подзащитного шесть лет лишения свободы», — сказал Али Магеев.

Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.