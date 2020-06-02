Шесть лет тюрьмы просит прокуратура для блогера Элмира Сыдымана

Гособвинение просит для блогера Элмира Сыдымана, обвиняемого в разжигании межрегиональной розни, шесть лет лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Али Магеев.
По его словам, сегодня состоялось судебное заседание, где защита заявила ходатайство о назначении комплексной судебно-лингвистической экспертизы. Однако суд отказал в его удовлетворении.
«Мы предоставили диск с видеозаписью, где видно, что Элмира Сыдымана спровоцировали на его действия хейтеры, и просили провести экспертизу. Суд не стал смотреть запись, отказал в удовлетворении ходатайства. В прениях сторон прокурор попросил для моего подзащитного шесть лет лишения свободы», — сказал Али Магеев.
Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.
При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.