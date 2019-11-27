Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG

Сегодня стало известно, что один из администраторов страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандил Жоробеков задержан в воскресенье. ГКНБ распространил официальное сообщение, не называя имени задержанного. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Мужчина водворен в СИЗО ГКНБ.

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В соцсети сестра задержанного Чинара Темирова опубликовала видеообращение к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову.

Она сообщает, что ее брат Жоробеков Афтандил Темирович, 1984 года рождения, задержан 24 ноября, за день до запланированного митинга. Ему предъявлено обвинение по статье 313 «Возбуждение этнической, национальной и межрегиональной вражды» УК КР.

По ее словам, в качестве доказательства приводится публикация на странице БеспределKG от 23 ноября 2019 года.

«Также Афтандила обвиняют в том, что он призывал людей выйти на мирный митинг 25 ноября», — говорит Чинара Темирова.

Она отметила, что действия ГКНБ расценивает как покушение на свободу слова. «У Афтандила пытаются отнять его базовое право — право на свободу слова и выражения», — подчеркивает Чинара Темирова.