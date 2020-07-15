В ГКНБ на допрос вызвали резидента Stand Up Назгуль Алымкулову

Резидента проекта Stand Up Bishkek Назгуль Алымкулову вызывали на допрос в ГКНБ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Девушку вызвали на допрос в качестве свидетеля. «Уже вышла, все нормально. Ребята из ГКНБ вежливые и симпатичные. Еду домой и буду спать», — пишет Назгуль Алымкулова.

Ранее она выложила в социальную сеть видео рэпера 6ix9ine, где с помощью специального приложения подставила ему лицо президента страны. После этого страницу комика пытались взломать неизвестные.

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