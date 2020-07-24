Первоклашки на удаленке. Почему родители ждут 1 сентября с ужасом

Чуть больше месяца осталось до начала нового 2020/21 учебного года. До вчерашнего дня учителя и родители не знали точно, к чему готовиться, поскольку однозначного ответа от Министерства образования и науки не было. Все зависит от эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, говорили чиновники, а накануне все-таки сообщили: первая четверть пройдет в онлайн-режиме.

Вопросы без ответов

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Первый опыт уроков на удаленке дался нелегко всем — и педагогам, и родителям, и детям. Учли ли претензии, проработали ли недочеты, подготовили ли базу? Вопросов у общественности много, не на все есть ответы.

Последнюю четверть прошлого учебного года чиновники решили не учитывать при выставлении годовых оценок. Не было доверия детям, мол, списали из интернета или им помогли родители. «Последняя четверть отводится повторению пройденного материала, поэтому ничего страшного не произойдет», — объясняли педагоги. Как будут оценивать на этот раз и обеспечивать объективность, непонятно.

Еще больше вопросов с первоклассниками — как родителям приучить детей, которые раньше не сидели за партами, к образовательному процессу?

«Никак», — скептически настроены педагоги с большим опытом работы.

24.kg выслушало несколько мнений по этому вопросу.

Уроки, мультики — все одно

Сын Акмарал в мае окончил первый класс в одной из центральных школ-гимназий Бишкека.

— Учеба на удаленке неполноценная. В день по «Баластану» шло по два урока по 15-20 минут, плюс учителя дополнительно отправляли презентации через WhatsApp, по которым мы должны были объяснить тему детям и выполнить домашнее задание. Задавали очень много. Всю первую четверть мы только дисциплину налаживали, знакомили с общим образовательным процессом. Учиться в полную силу начали с третьей четверти, и тут случился карантин. Конечно, детки были потеряны.

Дома, когда у тебя рядом телевизор и игрушки, никакого учебного процесса нет. Дети слушают уроки, как мультики, и абсолютно ничего не понимают.

На второй-третий раз им все надоедает, они просто бегут от телевизора. Домашнюю работу делают из-под палки, материал вообще не усваивается. У моего ребенка только отвращение к такой учебе. Сейчас он не хочет онлайн-уроки, чуть ли не со слезами просится в обычную школу, общаться с другими детьми.

В классе у нас 52 ученика. Несмотря на это, опытные учителя ставят дисциплину так, что дети все усваивают. А дома ты не справляешься с одним. Родители — это не педагоги.

Какой может быть выход? Остаться на второй год многие родители не согласятся. Значит, будем отставать в обучении, поэтому нужно повторять третью и четвертую четверти полностью. Образование за то время абсолютно никакое.

Мы с ужасом ждем сентября. Я понимаю: это вынужденная мера. Тем более многие педагоги в группе риска, и мы за них очень переживаем.

Считаю, что систему онлайн-обучения нужно пересмотреть, снизить большую нагрузку на детей и направить больше на повторение и поддержание того уровня знаний, который был до карантина. Позже, когда все закончится, будем нагонять.

Результатов не ждите

Анна Рубанова работает в частной школе, ведет подготовительные, нулевые классы. Сейчас она в растерянности:

— Когда нас закрыли на карантин, дети уже умели читать, писать и считать. Но как вести онлайн-уроки для детей 5,5-6 лет, которые только начинают предшкольную подготовку, я не знаю.

Ребенка нужно научить сидеть за партой, держать ручку. Нужен контакт, подойти к каждому, направить, показать. Как это обеспечить через монитор? Никак.

Значит, один взрослый должен все время находиться рядом. То есть родители должны не работать? Сам ребенок в 0-м и 1-м классах не справится. У педагогов есть определенные техники, методики, как правильно научить ребенка писать. Будут ли родители постоянно повторять — взяли ручку, направили, поставили в верхний правый угол и так далее, пока у ребенка не дойдет до автоматизма?

Обучение онлайн для маленьких детей — это не обучение. Результатов можно не ждать. Анна Рубанова

Посадите маленького ребенка перед компьютером, будет он сидеть? Плюс в регионах у многих детей не то что телефонов нет, даже телевизоров, интернет-связь не выдерживает нагрузок.

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Помимо обучения в реальном режиме, есть и воспитательный процесс, знакомство с этикой, культурой. На уроках закладывают любовь к школе, учебе, учат элементарным вещам — вытереть за собой парту, убрать игрушки, навести порядок, приучают детей к труду. Только в процессе живого общения можно добиться каких-то результатов.

Как ребенок научится вести себя в обществе, если не будет контактировать со своими сверстниками? Какое общение через онлайн-занятия? Нынешние дети и так слишком много времени проводят в своих телефонах и компьютерах. Нарушаются осанка, зрение.

А знаете, как учителя подорвали свое здоровье только за два месяца дистанционного обучения?

Все время работать за компьютером, в том числе проверять домашние задания, намного сложнее. Нужно быть постоянно на связи с родителями, администрацией, детьми. Психологически это очень тяжело, появляются головные боли... В общем, пока больше минусов, чем плюсов.

Я могу предложить сократить число детей в классах, обязать всех носить марлевые повязки, регулярно проводить санобработку. Конечно, я понимаю, что в государственных школах, где в классах по 52 ребенка, такое невозможно.

Ирина Николаевна — учитель начальных классов в обычной сельской школе. Как организовать учебу на удаленке для первоклассников, она тоже не знает. «Катастрофа — не то слово. Полбеды, если бы у нас родители были грамотными. Но ведь многие необразованные, некоторые читать не умеют. Ничем помочь своим детям они не могут. Будет расти поколение необразованных детей», — разводит она руками.

Все может измениться?

Мы честно пытались найти альтернативное мнение. Если вы можете рассказать, почему онлайн-обучение в условиях Кыргызстана — это не страшно, можете написать нам вилипо телефону

Пока же чиновники успокаивают: новые видеоуроки для учащихся младших классов будут в игровой форме, чтобы ребенок мог нормально прослушать и освоить учебный материал. И потом, в первом классе и первом полугодии второго класса детей не аттестовывают. Главное — научить их читать, писать и считать. А с этим, по их мнению, справиться можно.

При этом в Минобразования не исключают, что для первоклассников учебный год может начаться в традиционном режиме. Как быть с переполненными классами, пока не решено.