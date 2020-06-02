Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю

В школах закончился учебный год. С облегчением вздохнули все — и дети, и родители, и учителя. Последняя четверть выдалась непростой, из-за вспышки нового коронавируса образовательный процесс перевели в дистанционный формат. О его внедрении говорили давно, и неизвестно, когда бы перешли от слов к делу, если бы не внезапный карантин.

На ошибках учатся?

Учителя теперь знают: все равно придется учиться компьютерной грамотности, и это коснется не малой части, как раньше, а всех. Алмаз Тажибай

Руководитель центра инновационного образования «Перемена» Алмаз Тажибай считает, что Министерство образования и науки на первом этапе справилось неплохо. «Пусть даже методом проб и ошибок. Многие учителя не знакомы с обыкновенным компьютером, не говоря о различных программах и работе в интернете. Случившийся кризис помог преодолеть им барьер, в том числе психологический. Второй этап будет более осознанным», — полагает он.

По его словам, Минобразования сейчас нужно уделить внимание курсам для учителей, в том числе онлайн. «Должны быть какие-то центры для профессионального обучения и на кыргызском языке. И, конечно, должны быть технические возможности — компьютеры, смартфоны. Учителей необходимо обеспечивать бесплатными программами. Zoom, к примеру, только на 40 минут дают бесплатно, а дальше — плати. Многие школы, особенно сельские, не потянут такие расходы. Поэтому нужны бесплатные ресурсы», — отмечает он.

В большинстве случаев школы используют приложение WhatsApp. «Есть добросовестные учителя, а есть и те, кто просто высылает задания, полноценного обучения онлайн не происходит», — добавляет Алмаз Тажибай.

Школьные антирекорды

В Кыргызстане 2,2 тысячи школ, в которых трудится более 70 тысяч учителей. Разумеется, у всех разный опыт, возможности и желание работать. А вот получать хорошую зарплату хотят без исключения все.

На удаленке одни пытались снимать небольшие видеоуроки, вторые отправляли голосовые сообщения, а третьи просто давали задания.

Рекордный урок по кыргызскому языку у моего сына занял 42 секунды голосового сообщения.

За это время учитель успел поздороваться, озвучить тему и номер упражнения, а также спросить, все ли понятно детям. Вопрос, конечно, был риторический.

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Директор одной из школ (родители просили не указывать ее номер) поинтересовался как-то в чате ходом дистанционной учебы. Семиклассник честно рассказал об отсутствии обратной связи с учителями и сам же оказался виноватым. С ним связался классный руководитель и сказал, что жаловаться нехорошо.

Еще одна очевидная проблема — недостаточный профессионализм педагогов. Человек, который учит детей грамотности, сам пишет с ошибками (и вряд ли это простая невнимательность). Учитель английского языка недоволен произношением учащихся, однако и сам с этим не очень справляется.

Проблему в Минобразования признают и обещают повышать квалификацию учителей, улучшать подготовку кадров в университетах педагогического направления. Сколько на это потребуется времени? И когда наши дети будут получать качественные, полноценные знания?

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Для большего охвата учителей их обучение начали проводить в режиме онлайн. «И это обнажило проблемы, например, умение использовать современные технологии. Да, большинство педагогов стараются, развиваются, они быстро освоили несколько платформ для обеспечения обратной связи с учащимся. Но есть и учителя, которым тяжело, поэтому на лето мы запланировали различные видеокурсы, вебинары. Лето для нас — период подготовки и понимания, какая еще помощь нужна нашим учителям. А вопросы к качеству есть в любой профессии», — рассказала 24.kg замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

Не время отдыхать

После снятия ограничений люди стали возвращаться к обычной жизни, нередко пренебрегая мерами безопасности. В результате кривая заболеваемости коронавирусом поползла вверх. Сегодня никто не берется давать прогнозы, а потому не ясно, как начнется учеба в сентябре 2020 года.

Исходя из ситуации, в Минобразования приготовили два сценария. «Сейчас формируется команда методистов, учителей, будем снимать телеуроки и готовить электронные учебные ресурсы. Это на случай, если нам не позволят обучать детей в реальном режиме», — пояснила Надира Джусупбекова.

Все мы понимаем: в первую очередь, конечно, здоровье и жизнь детей, а потом — учеба. Надира Джусупбекова

Если же пандемия пойдет на спад и специалисты здравоохранения позволят детям вернуться за парты, то все здания и помещения продезинфицируют, а родители должны будут обеспечить своих школьников индивидуальными средствами защиты.

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«Но в любом случае, даже если будем учиться в реальном режиме, формат телеуроков и электронных учебных материалов мы намерены развивать и широко использовать, обучая учителей и предоставляя учащимся дополнительные образовательные ресурсы. Будем говорить о методике преподавания, подготовке к PISA, олимпиадам, Общереспубликанскому тестированию. Отдельными блоками пойдут материалы для соцпедагогов, классных руководителей. По языковым предметам будем работать именно над коммуникативной методикой. Очень тяжелая предстоит работа», — поделилась чиновница планами Минобразования на ближайшие месяцы.

...Четвертую четверть при выставлении итоговых оценок в школах решили не учитывать, чтобы не ухудшать успеваемость учащихся. Как будут оценивать детей в новом учебном году, если его все-таки продолжат в дистанционном формате, пока неизвестно.