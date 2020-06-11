Как повышают квалификацию учителей, чтобы не было стыдно за их уроки

Дистанционные уроки во время карантина показали недостаточный профессионализм некоторых педагогов. По законодательству они должны не реже одного раза в пять лет проходить повышение квалификации.

Происходит ли это на самом деле, кто их обучает, какие пробелы приходится восполнять и что заставит учителя лучше работать? Об этом 24.kg рассказала директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, профессор Назира Дюшеева.

Фото из личного архива. Назира Дюшеева

— Ежегодно в вашем институте обучается более 8 тысяч учителей. Как вы можете оценить уровень педагогов, особенно молодых специалистов после вузов?

— Оценить профессиональный уровень учителей возможно путем тестирования их знаний, наблюдения за уроком или анализа успеваемости учеников. Мы данные процедуры не проводили, поэтому однозначный ответ дать не могу. Адекватную оценку молодым кадрам, думаю, может дать директор, завуч по учебно-методической работе или председатели школьных методических объединений.

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В госстандарте высшего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» прописано 45 профессиональных и 17 универсальных компетенций учителя. Следовательно, учитель, окончивший вуз, должен ими обладать, а, приходя на курсы повышения квалификации, — совершенствовать. К сожалению, иногда нам приходится заново эти компетенции формировать у учителей, не говоря уже об их совершенствовании.

— Как проходило обучение в режиме карантина?

— Удаленно. Разработан портал дистанционного повышения квалификации, где есть онлайн-курсы, содержащие информационный материал, кейсы (ситуативные задания, рабочие тетради), тесты. Для учителей разработан и схематизирован четкий пошаговый алгоритм регистрации на портале, есть видеоинструкция.

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Даже тот учитель, который не владеет элементарными навыками компьютерной грамотности, пробуя и следуя нашему алгоритму, доказал успешность самостоятельной работы. Как только он нажимает последнюю страницу каждого пройденного им курса, автоматически появляется его оценка.

Если пороговый балл достигнут — педработник аттестован, если нет, то ему предстоит пройти курс заново. Учителей сопровождают на протяжении всего курса тьюторы, оказывающие консультативную и методическую помощь.

В большинстве своем (при усидчивости, старательности и ответственности) итоговую аттестацию проходят почти все успешно.

Но есть и проблемы: отсутствие навыков компьютерной грамотности создает психологические и технологические барьеры в освоении курсов. Не все успевают быть в тренде новых технологий, методик, подходов к организации учебного процесса и обеспечению его качества. Научно-технический прогресс сильно влияет на образование на мировом уровне. Наши курсы повышения квалификации в рамках отведенного времени стараются восполнить пробелы учителей в части инновационных процессов.

— Привлекают ли к работе зарубежных специалистов?

— Наши преподаватели, методисты за три года прошли 58 курсов повышения квалификации и имеют сертификаты международного уровня (России, Сингапура, Казахстана и других стран). Зарубежные специалисты приезжают и проводят краткосрочные курсы повышения квалификации пока только для преподавателей нашего института. Обычно на один — три дня.

Чтобы приглашать коллег из стран ближнего зарубежья для двухнедельных стандартных курсов, необходимы дополнительные средства на проживание, дорожные расходы, суточные, почасовую оплату. Бюджетом это не предусмотрено. Назира Дюшеева

Мы обучаем всех учителей государственных школ бесплатно. Этим занимаются отечественные специалисты, часть которых в своем профессионализме не уступает коллегам из других стран.

— Несколько лет назад учителей лишили категорий, за которые платили надбавки. С 2020 года планировали возобновить аттестацию. Когда она начнется в массовом порядке?

— Сейчас идет подготовка. Из-за коронавируса сдвинули графики реализации многих запланированных процессов в образовании, в том числе и аттестацию. Поэтому конкретную дату назвать не могу. В рамках проекта АБР разработан и пилотирован очень прозрачный инструмент для проведения аттестации учителей. Отзывы поступили положительные.

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Многие признались в том, что боялись тестирования. Но после его прохождения согласились: учителя не должны ограничиваться только тем, что когда-то давно, пять или 10 лет назад они получили знания. Педагоги понимают: знания должны совершенствоваться и обновляться регулярно, иначе качества не обеспечить.

В специальном руководстве Минобразования описаны требования к квалификационным категориям, компетенции, которыми должен обладать учитель, порядок аттестации, инструменты оценивания, методика расчета для определения квалификационной категории. Учителя, которые проходят курсы повышения квалификации, осваивают образовательную программу, которая готовит их к аттестации.

Аттестация бесплатная. Но если в качестве инструментов оценки знаний учителя будет использовано тестирование, то, возможно, будет взиматься оплата.

— Что кроме доплат за категорию может стимулировать учителей работать лучше?

— Учителя, выбравшие эту профессию, должны понимать: именно в их руках интеллектуальное, духовное, физическое, нравственно-этическое развитие и формирование личности детей на протяжении 11 лет. Перед каждым учителем огромная ответственность за то, кого и как они воспитают, обучат. Следовательно, в проекции на все эти направления Учитель должен и сам быть развитым.

Постоянно заниматься саморазвитием, самосовершенствованием: читать, изучать, анализировать, применять, делиться опытом. Именно ответственность за формирование и развитие личности должна стимулировать их работать лучше и выкладываться на 100 процентов. Каждый учитель сделал свой выбор сам.