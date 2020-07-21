Для первоклассников учебный год может начаться в традиционном режиме

Министерство образования и науки рассматривает возможность организации обучения первоклашек в традиционном режиме. Об этом 24.kg сообщила заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова.

По ее словам, сейчас в Минобразования работает консультативный совет из экспертов, практиков, менеджеров и других специалистов. «Одна группа работает именно по первоклассникам. Изучается информация, как дети болеют, заражают или нет, как другие страны организуют обучение. Есть несколько вариантов, но как, пока решение не принято, пока обсуждаются», — отметила она.

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Надира Джусупбекова отметила, что решение будет зависеть от Госсанэпиднадзора, от эпидемиологической ситуации.

«Если медики дадут разрешение обучать в реальном режиме, то мы рассматриваем вариант со скользящим графиком. Есть классы, в которых обучается по 40 детей. О социальной дистанции в этом случае речи быть не может. Возможно, будем дробить классы, делать скользящий график: одна половина будет обучаться, например, понедельник-вторник, а другая — среда-четверг. Или же первые с утра, а вторые — после обеда», — отметила она.

В Министерстве работают и над вариантом, когда эпидситуация не позволит первоклассникам сесть за парты. «Отдельная группа рассматривает различные методики, информационные платформы, механизмы, изучают опыт и домашнего обучения, и тьюторского сопровождения, и другие», — отметила Надира Джусупбекова.