12:58
USD 77.54
EUR 88.81
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Первая четверть в школах пройдет в онлайн-режиме. Видеоуроки сняли на весь год

Первая четверть учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, ведомство приняло решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления.

Замминистра добавила, что в некоторых регионах, если позволит эпидситуация, обучение может быть организовано в традиционном режиме.

В то же время Надира Джусупбекова отметила, что начались съемки видеоуроков на весь предстоящий год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160153/
просмотров: 1124
Версия для печати
Материалы по теме
Менять график и заниматься на воздухе. Как открывать школы в условиях COVID-19
Некоторые школы не принимают документы первоклассников
Средние учебные заведения смогут самостоятельно выбрать вид отбора абитуриентов
В Кыргызстане не разработаны стандарты дистанционного школьного образования
Отсутствие интернета названо основной причиной пропуска онлайн-занятий учениками
Чувство тревоги и беспокойства вызвало дистанционное обучение у многих учеников
Участие родителей в обучении детей во время дистанционной учебы увеличилось
В парламенте запутались, кому из преподавателей нужна лицензия
Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю
Новый учебный год в Кыргызстане может продлиться на удаленке
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
21 июля, вторник
12:52
Кандидатура Айбека Эрнис уулу, претендующего на пост судьи, отклонена Кандидатура Айбека Эрнис уулу, претендующего на пост су...
12:23
Кыргызстанцы завоевали медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
12:01
Первая четверть в школах пройдет в онлайн-режиме. Видеоуроки сняли на весь год
11:53
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона человек
11:42
Данные по выздоровевшим от COVID-19 расходятся. Минздрав «потерял» 167 человек