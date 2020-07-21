Первая четверть в школах пройдет в онлайн-режиме. Видеоуроки сняли на весь год

Первая четверть учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, ведомство приняло решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления.

Замминистра добавила, что в некоторых регионах, если позволит эпидситуация, обучение может быть организовано в традиционном режиме.

В то же время Надира Джусупбекова отметила, что начались съемки видеоуроков на весь предстоящий год.