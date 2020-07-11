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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скандал в горбольнице № 1. Не учи профессора, нагрубил главврач волонтерам

Главный врач ГКБ № 1 Жусуп Бошкоев продолжает уверять, что все подаренные волонтерами маски-респираторы лежат на складе в аптеке. Видео телефонного разговора с главврачом записал спортсмен, помогающий медикам, Абдурахманджи Муртазалиев.

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В разговоре с активистами Жусуп Бошкоев в грубой форме заявил, что в больнице хватает масок.

«Ты же мужик, штаны носишь. Сейчас у медиков все есть, мы потихоньку раздаем, на складе у нас 2 тысячи масок лежит, а ты какие-то 300 штук принес и кричишь вовсю. Твоих масок хватает на три дня. Ты же спортсмен, должен отвечать за свои слова. Что, ты пришел, и сразу надо раздавать?» — возмутился он.

На объяснения о том, что маски, подаренные волонтерами, имеют третью степень защиты, руководитель больницы ответил: «Посмотри турецкие фильмы, врачи в обыкновенных масках заходят, в обыкновенных очках и не в костюмах».

Напомним, активисты сообщили, что они передали партию СИЗ главврачу ГКБ № 1, но тот не раздал маски медикам. Пользователи соцсетей предположили, что средства защиты перепродали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159101/
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