Вновь скандал в горбольнице № 1. Главврач не дал медикам гумпомощь от волонтеров

Гуманитарная помощь, которую собрали волонтеры и передали руководству Городской клинической больницы № 1, не дошла до медиков. Об этом в социальной сети Instagram сообщил спортсмен Абдурахманджи Муртазалиев.

Он опубликовал видео, где врачи признаются, что не получали СИЗ.

В интервью 24.kg спортсмен рассказал, что кыргызстанцы собирали деньги на маски-респираторы. Волонтеры закупили защитные средства и передали их руководству горбольницы № 1.

«Мы закинули в Instagram пост с просьбой о том, чтобы медики, которые так и не получили маски, связались со мной. После того как мы отдали гумпомощь руководству ГКБ № 1, стали поступать анонимные звонки и сообщения о том, что наши респираторы и маски люди в глаза не видели. Всего больнице отдали 550 масок и 200 ампул антибиотиков», — сказал Абдурахманджи Муртазалиев.

Читайте по теме Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав

Он добавил, что помочь именно этой больнице он решил после опубликованного ролика, снятого возле ГКБ: люди умирают у порога медучреждения.

«Сейчас мы собрали около 1 миллиона 800 тысяч сомов. За каждый сом мы отчитываемся на странице в Instagram. На эти деньги мы закупаем маски третьего уровня защиты», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, ранее врач Городской клинической больницы № 1 Доолот Ибраимов опубликовал видеообращение, где указал, что им не хватает СИЗ, а главврач сам решает, кого госпитализировать, а кого нет. Руководитель ГКБ опроверг слова медика.