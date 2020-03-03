14:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Замглавы ГП «Мулк» сбежал от журналистов на митинге торговцев ТЦ «Караван»

В Бишкеке состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они обратились к президенту с просьбой снять с электронных торгов объект и не лишать их рабочих мест.

На акцию приехал заместитель директора госпредприятия «Мулк» Сагынбек Жаманкулов. Когда журналисты заметили его и попросили комментарий по ситуации, замглавы ГП в сопровождении своих подчиненных поспешил покинуть митинг. Представители СМИ пытались догнать чиновника, но он удалился, не реагируя на оклики.

Сагынбек Жаманкулов зашел через черный вход в ТЦ «Караван», и его охрана закрыла дверь, оттолкнув журналистов. 

Напомним, что госпредприятие «Мулк» создано для сохранения и дальнейшего использования конфискованного в государственную собственность имущества и иных конфликтных объектов, по которым ведутся споры.

ТЦ «Караван» конфискован у экс-депутата парламента и бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145341/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра «Караван»
Каныбека Осмоналиева исключат из партии «Ар-Намыс»: нарушил этические нормы
Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
В больницу обратились 18 милиционеров после митинга сторонников Садыра Жапарова
После митинга в поддержку Садыра Жапарова в милицию доставлены около 60 человек
Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице
Два сотрудника милиции обратились в больницу с ушибами
С площади Ала-Тоо вывезли около тонны мусора
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
3 марта, вторник
14:44
Замглавы ГП «Мулк» сбежал от журналистов на митинге торговцев ТЦ «Караван» Замглавы ГП «Мулк» сбежал от журналистов на митинге тор...
14:35
Выборы-2020. Автоматического обновления списков избирателей не будет
14:12
22 партии будут участвовать в выборах депутатов городских кенешей
14:00
Уберечь от кладбища и тюрьмы. Истории постояльцев общежития для людей с ВИЧ
12:48
ГКНБ провел обыск в офисе штаба в поддержку Садыра Жапарова