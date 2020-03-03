Замглавы ГП «Мулк» сбежал от журналистов на митинге торговцев ТЦ «Караван»

В Бишкеке состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они обратились к президенту с просьбой снять с электронных торгов объект и не лишать их рабочих мест.

На акцию приехал заместитель директора госпредприятия «Мулк» Сагынбек Жаманкулов. Когда журналисты заметили его и попросили комментарий по ситуации, замглавы ГП в сопровождении своих подчиненных поспешил покинуть митинг. Представители СМИ пытались догнать чиновника, но он удалился, не реагируя на оклики.

Сагынбек Жаманкулов зашел через черный вход в ТЦ «Караван», и его охрана закрыла дверь, оттолкнув журналистов.

Напомним, что госпредприятие «Мулк» создано для сохранения и дальнейшего использования конфискованного в государственную собственность имущества и иных конфликтных объектов, по которым ведутся споры.

ТЦ «Караван» конфискован у экс-депутата парламента и бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».