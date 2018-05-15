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Власть

В парламенте рассказали, куда идет основной доход от ТЦ «Караван»

Основной доход от Торгового центра «Караван» получает Госпредприятие «Мулк». Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по экономике и фискальной политике председатель Фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев.

По его словам, после национализации выросло число арендаторов Торгового центра «Караван».
«Сейчас их там 216. Основной доход ГП «Мулк» получает от «Каравана». В год 20 миллионов сомов от торгового центра мы переводим в Минфин, остальная сумма, это 70 процентов дохода, остается на балансе ГП», — сообщил глава ФУГИ.

По данным Рената Тулебердиева, растут доходы и гостиницы «Ак-Кеме». «В 2017-м годовой доход «Ак-Кеме» составил 8 миллионов сомов, а в первом квартале 2018-го — уже 10 миллионов», — отметил он.

Напомним, «Караван» и «Ак-Кеме» национализированы по решению суда.
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