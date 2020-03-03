В Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра «Караван»

В Бишкеке проходит митинг арендаторов торгового центра «Караван». Участники акции протеста обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Они просят главу государства защитить их и не лишать рабочих мест.

По словам участников, ФУГИ выставил на продажу ТЦ «Караван». Митингующие просят снять торговый центр «Караван» с электронных торгов.

«Как вы знаете, «Караван» ранее принадлежал Нариману Тюлееву, на данные бутики мы покупали право на аренду у него. Мы вкладывали депозит — по $3 тысячи. Мы пережили две революции, восстанавливали после нее торговый центр за свой счет. Оборудовали бутики за свой счет», — сказала арендатор торгового центра Алима Сулейманова.

Она отметила, что торговцы своевременно вносят арендную плату и в год госбюджет поступает более 74 миллионов сомов.

«У нас срок трудового соглашения с торговым центром истек в мае 2019-го. С тех пор с нами договоры не возобновлялись и не продлевались. Но тем не менее мы вовремя вносим плату, как и прежде», — подчеркнула Эльмира Назарбекова.

Напомним, что ТЦ «Караван» конфискован у экс-депутата парламента и бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. В ФУГИ обещали, что торговый центр будет работать в прежнем режиме, несмотря на смену собственника.