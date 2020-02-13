Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил представитель инициативной группы горожан Юрий Андреев.

По его словам, в 2015 году принято положение об экологической экспертизе — проведение оценки воздействия на окружающую среду в КР (ОВОС).

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«Все видели Бишкек со стороны гор? Город в смоге. Деревья вырубаются на каждой улице, в каждом районе. Дальше последуют болезни. Онкоцентр увеличили в четыре раза. Чиновники на протяжении 27 лет уничтожали зеленую столицу — город Фрунзе, Бишкек — и превратили ее в аул. Такие вице-мэры, мэры должны сидеть в тюрьмах», — считает Юрий Андреев.

Представитель инициативной группы Сергей Ким добавил, что ПДП должен был пройти как государственную, так и общественную экспертизы.

«Общественную экспертизу по закону должны были провести почти на каждой улице, чтобы жители данного района-квартала согласились. И по каждому кварталу должны быть заключения. При этом закон гласит, что в случае нарушения процедуры экологической экспертизы ПДП нельзя принимать и он является недействительным», — заметил он.

Отметим, что горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. Если их не услышат, то бишкекчане оставляют за собой право выходить на акции протеста. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».