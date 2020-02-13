14:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу

Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил представитель инициативной группы горожан Юрий Андреев.

По его словам, в 2015 году принято положение об экологической экспертизе — проведение оценки воздействия на окружающую среду в КР (ОВОС).

Читайте по теме
Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки

«Все видели Бишкек со стороны гор? Город в смоге. Деревья вырубаются на каждой улице, в каждом районе. Дальше последуют болезни. Онкоцентр увеличили в четыре раза. Чиновники на протяжении 27 лет уничтожали зеленую столицу — город Фрунзе, Бишкек — и превратили ее в аул. Такие вице-мэры, мэры должны сидеть в тюрьмах», — считает Юрий Андреев.

Представитель инициативной группы Сергей Ким добавил, что ПДП должен был пройти как государственную, так и общественную экспертизы.

«Общественную экспертизу по закону должны были провести почти на каждой улице, чтобы жители данного района-квартала согласились. И по каждому кварталу должны быть заключения. При этом закон гласит, что в случае нарушения процедуры экологической экспертизы ПДП нельзя принимать и он является недействительным», — заметил он.

Читайте по теме
Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП

Отметим, что горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. Если их не услышат, то бишкекчане оставляют за собой право выходить на акции протеста. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143515/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Проект детальной планировки можно рассекретить. Но город пока не торопится
Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Пятой попыткой отъема частной собственности назвали горожане ПДП
Бишкекчане требуют отмены Проекта детальной планировки
Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки
В новом Земельном кодексе есть нормы, ограничивающие право частной собственности
Частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать
Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП
Горожане подадут в суд на мэрию Бишкека из-за Проекта детальной планировки
Проект детальной планировки не может быть основанием для разработки Генплана
Популярные новости
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Число жертв увеличилось до&nbsp;11&nbsp;человек Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Президент Казахстана ответил на&nbsp;трогательное обращение дунганского мальчика Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22&nbsp;года 50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года
Бизнес
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
13 февраля, четверг
14:20
Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу Проект детальной планировки не прошел экологическую экс...
13:46
В Бишкеке водитель сбил трех пешеходов и скрылся. Один из них скончался
13:45
Проект детальной планировки можно рассекретить. Но город пока не торопится
13:16
Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
12:59
Депутат рассказал, почему его дети будут носить имя Пирмат тегин или Исхак уулу