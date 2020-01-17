У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке

У кыргызстанцев будут забирать земельные участки и дома для государственно-общественных нужд. Такое предложение содержится в Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы, одобренной правительством.
Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Мирбек Акматалиев сообщил 24.kg, что планируется разработать механизм изъятия и сноса объектов недвижимости. В настоящее время отсутствует механизм изъятия участков, выплаты компенсации.
По его словам, в разработке документа должны принимать участие как государственные и муниципальные органы, так и независимые эксперты и общественность.
«Необходимо определить, в каких районах может использоваться этот механизм, как будет проводиться оценка, какая будет компенсация: квартиры в новом доме, финансы, предоставление другого участка. Должно быть несколько вариантов», — отметил он.
Мирбек Акматалиев подчеркнул, что этот механизм не говорит, что государство собирается изымать частную собственность.
«Государство собирается путем этого механизма улучшить города, жилищные условия собственников», — отметил он.
Пока, по его словам, в Госстрое нет готового документа, его только предстоит разработать и обсудить с общественностью.
На вопрос 24.kg, не будет ли противоречить механизм Конституции, гарантирующей неприкосновенность частной собственности, он отметил, что речь идет об изъятии с согласия собственника.
«Но в то же время есть участки, взятые в аренду на 49 лет, на которых не проводится никакое строительство. Они просто простаивают. На такие участки нет механизма изъятия», — добавил он.
Напомним, это не первая попытка властей разработать механизм по изъятию частной собственности. В 2016 году Омурбек Текебаев инициировал законопроект о реконструкции центральной части Бишкека. В том же году Минюст внес в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в области землепользования», который позволил бы изымать земли для общественных и муниципальных нужд. В начале 2018 года внести поправки в Земельный кодекс предложил депутат Экмат Байбакпаев. Он предлагал изменить статью 46, касающуюся изъятия земельных участков, находящихся в долевой собственности. Сейчас Земельный кодекс запрещает это делать.
Очередной попыткой изъятия частной собственности бишкекчане назвали разработанный Проект детальной планировки центральной части столицы и Правила землепользования и застройки. Первый был утвержден депутатами БГК, второй внесен на обсуждение.