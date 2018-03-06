Проект детальной планировки: как застроят скверы и снесут дома бишкекчан

В районах столицы начались общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека.

Первые слушания прошли в Октябрьском районе. О них горожане узнали только из официального сообщения пресс-службы мэрии. Кроме архитекторов и чиновников, на встрече присутствовали представители МТУ. Самих жителей чиновники решили не приглашать. Накануне такую встречу организовали в Ленинской райадминистрации. Несколько инициативных граждан, узнав о заседании, тоже пришли задать свои вопросы. Чиновникам и архитекторам преимущественно пришлось молчать (им просто не дали слова) и согласно кивать в ответ.

Секретный и непонятный

640 гектаров

ПДП разрабатывают уже несколько лет. Он охватывает 3 тысячицентральной части Бишкека, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева, Баха.

По словам главного архитектора проекта генерального плана Бишкека Джанузака Кулбатырова, производилась комплексная оценка, чего не хватает, что и где достроить, перестроить, реконструировать. Детализация производилась вплоть до кварталов. Определили границы различных важных территорий.

Цель генплана и ПДП — возврат столице старого имиджа зеленого города. Но всего того, что было раньше, достичь мы, конечно, не сможем. Джанузак Кулбатыров

Безвозвратно утерянное

После этих «многообещающих» слов слушать архитекторов собравшиеся не стали, решив перейти к вопросам. Тем более что вопросов у горожан накопилось много, большинству документ просто непонятен . Однако конкретных ответов люди практически не получили. Чаще звучала такая отговорка: «Надо смотреть более детально, разбираться по каждому случаю».Больше всего горожан, конечно, волновал вопрос вырубки деревьев. Возмущению не было предела.

По словам главы ОФ «Наше право» Каличи Умуралиевой, к моменту проектирования генерального плана Бишкека в 2006 году к 2004-му наш город потерял 36 скверов, питомник и несколько парков.

«Возле старого аэропорта на 24 гектарах был разбит парк, из них 4,5 га отдали гостинице «Ак-Кеме», а остальное — под строительство многоквартирных жилых домов. Возле магазина «Комфорт» был сквер, сейчас там базар и хотят построить 5-этажный жилой комплекс с подземным гаражом. Почему вместо сквера там должна быть застройка?» — задалась она вопросом.

«По улице Ибраимова с обеих сторон должна быть зеленая полоса, однако с одной стороны уже все застроили. В Рабочем городке по генплану в центре круга должен быть парк. Половина с южной стороны уже застроена. Как будет решаться вопрос? Кроме того, есть улица Керимбекова, идущая параллельно улице Исанова и проспекту Манаса, которую застроило кафе «Самира». Некоторые товарищи из Бишкекглавархитектуры утверждают, что это не улица, а просто земельный участок. А ведь там должна проезжать пожарная машина. Пусть снесут пристройку!» — добавила активист.

Ответить на эти вопросы архитекторы не смогли: они сослались на то, что являются лишь проектировщиками, а решения принимают совсем другие лица.

С опозданием на 12 лет

Бишкекчанка Гульфира Минкина рассказала о застройке зеленой зоны у кинотеатра «Манас», о сквере, на месте которого недавно построили огромный торговый центр.

«Таких проблем очень много. Я могу вам еще несколько назвать, — заметил Джанузак Кулбатыров. — Все зеленые территории, которые существовали до наступления рыночной экономики, переходят постепенно под застройку...»

«Ужас, а почему такое происходит? Вы куда смотрите?» — возмутились собравшиеся.

«Мы не застройщики!» — попытался унять архитектор горожан. — Чтобы прекратить такие нарушения, нужно принять меры, документы, законы».

Значит, и строить все эти годы нельзя было! А сейчас вы все, что незаконно построено, узакониваете. В 2006 году утвердили генплан, а через 12 лет пригласили нас его обсудить. Это просто формальность. Гульфира Минкина

Рубить осталось немного

21 метр

Это ненормально! Когда-то этот показатель составлял 30 квадратов на человека. На момент подготовки генплана в 2005 году оставалось 17 метров, потом 11. Теперь это всего 3,5 метра. Наталья Мухамадиева

По словам архитектора Натальи Мухамадиевой, фактически на одного жителя в Бишкеке приходится лишь 3,5 квадратных метра зелени общего пользования (скверы, парки, бульвары) при нормативе —«Приблизиться к нормативу в 21 квадрат у нас практически не получается: все территории застроены или выдана документация, — призналась архитектор. — Но мы максимально, исходя из сегодняшней территории, кусочки какие-то нашли и сделали ограничения на застройку. Тут строить категорически нельзя».

«А вы больше пластмассовых деревьев ставьте!» — грустно предложил кто-то из горожан. Людей, оставшихся слушать выступающую, становилось все меньше.

Несмотря на то, что в 2006 году уже были очерчены зеленые полосы в генплане, никто не придерживается их. Калича Умуралиева

«Кыргызфильм» под ударом?

Нарыв уже зреет, вы просто не знаете! Люди не посмотрят ни на что, потому что жить в этом городе уже невозможно. Летом дышать нечем, люди задыхаются. Мария Абакирова

«Мы лишь проектировщики, выступаем за нормативы и правильные решения, а вопросами принятий хозяйственных решений занимаются другие», — вновь напомнила Наталья Мухамадиева.«Судя по презентации, это не наш город, а инопланетный, — высказалась кинематографист Мария Абакирова. — Нет описания ПДП, нет тротуаров, ничего. Представьте документы, понятные горожанам. Говорили, что обсуждение будет 9 апреля, а тут мы случайно узнали от жителей Ленинского района. И вы не сказали конкретно, сколько домов будете сносить в Ленинском районе».«Говорят, что киностудия «Кыргызфильм» тоже будет застраиваться. Это прямое вредительство, ведь это стратегический объект! Это культура, идеология. Я просто в шоке!» — возмутилась она.

Разработчики ПДП отметили, что судьбу киностудии надо уточнять отдельно.

Будут ли сносить дома?

Этот вопрос, как и многие другие, остался без конкретного ответа.

По словам горожанки Натальи Любезновой, по проспекту Молодой Гвардии, улицам Токтогула, Московской, Боконбаева очень много так называемых «сталинок». «Для многих жителей дома имеют историческую ценность: их строили наши отцы и деды. У всех зданий есть красные книги. Что будет с двухэтажками-сталинками?» — спросила она.

На что получила ответ главного архитектора генплана Бишкека Джанузака Кулбатырова: «На каждый памятник, который охраняется государством и муниципалитетом, установлены границы охранных зон. Эти памятники находятся в реестре Минкультуры и охраняются законодательством. И над ними очень жесткий контроль».

«А если дом не представляет ценности? Мы же не знаем», — уточнила бишкекчанка.

«Есть ценная историческая среда. Одной из таких сред является заповедная территория, ограниченная улицами Ибраимова, Фрунзе, Тоголока Молдо и проспектом Чуй. А сказать про Московскую я сейчас не могу, на сайте мэрии есть генплан, и проект охранных зон есть, там и посмотрите. Законодательство гарантирует право частной собственности. Никто закон пока не отменял», — отметил Джанузак Кулбатыров.

«Если застройщик хочет на какой-то территории что-то построить, то он должен приобрести право частной собственности или аренды и потом получать разрешение на строительство.

Но вы прекрасно знаете: сейчас идет полнейшая коррупция, когда без наличия документов выдаются разрешения, а документы могут готовить задним числом. Чтобы такого не было, законодательство нужно расширить. Джанузак Кулбатыров

По его словам, Бишкек — единственный город в Кыргызстане, в котором нет правил застройки и землепользования. «Несмотря на старания архитектурной общественности, гражданского сообщества, с 2006 года эти правила не вводят. Без этого документа нарушения будут продолжаться, — констатировал архитектор. — Мы готовы его разработать. Есть специалисты и ресурсы. Мы ждем, но пока нет желания властей».

И появится ли оно? Уж слишком велик соблазн: сколько еще зеленых насаждений и домов можно снести и незаконно застроить!