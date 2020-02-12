Горожане подадут в суд на мэрию Бишкека из-за Проекта детальной планировки

«Мы будем подавать в суд на мэрию Бишкека, сейчас собираем документы, идет предсудебная подготовка», — сообщил 24.kg представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

По его словам, у бишкекчан есть три месяца, чтобы подать в суд. «Если пройдет этот срок, как чиновники сейчас надеются, потом будет сложнее. Мы не хотим мелочиться, народ — единственный источник власти. Мы против этого ПДП в принципе, потому что нет информации по нему, значит, проект антинародный и ему нет места», — пояснил активист.

Читайте по теме Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки

Он также подчеркнул, что Проект детальной планировки должны были масштабно обсуждать, а не принимать тихо, как это сделали. «По идее, должны были организовать большой выставочный комплекс, в котором каждый горожанин мог увидеть свой участок, какие новшества его ждут и так далее», — сказал Сергей Ким.

Более того, он рассказал, что бишкекчане не верят муниципальным властям, поскольку их не раз обманывали. «К примеру, мы приходили на так называемые общественные слушания, вынесли требования, которые собрали у горожан, там был большой список. Там же начальник Бишкекглавархитектуры в присутствии мэра и лидеров фракций БГК сообщил, что через пять дней эти требования вывесят на сайт и по ним будут комментарии или обсуждения. Прошло два года. Ничего не пришло, это была открытая ложь. Доверие потеряно, они дают в СМИ какую-то информацию — ложь, ложь, ложь. Думаю, дальше тоже будет ложь», — заключил представитель инициативной группы горожан.

Отметим, что споры вокруг скандального ПДП центральной части Бишкека не утихают. Его приняли без обсуждений 30 декабря 2019 года на сессии горкенеша. Инициативная группа горожан запросила в мэрии полную информацию о ПДП и с удивлением узнала, что документ секретный. В управлении капстроительства поспешили оправдаться, что их неправильно поняли. В Бишкекглавархитектуре, более того, сообщили, что ПДП есть в свободном доступе.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».