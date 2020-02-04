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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки Бишкека сделали секретным

Бишкекчане не могут получить от городских властей принятый в декабре 2019 года Проект детальной планировки (ПДП). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

«Городская «власть» после двухмесячных официальных обращений горожан с требованием показать документы по Проекту детальной планировки ответила, что они засекречены. Вот такой вот оборот, бизнес любит тишину», — написал он и добавил, что горожане беспокоятся, что ПДП является основанием для изъятия частной собственности принудительно.

Напомним, обнародованный в начале марта 2018-го проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания. Документ утвержден на сессии БГК в декабре 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142606/
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