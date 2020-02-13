Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки

Если Проект детальной планировки не отменят, горожане готовы провести акцию протеста. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель инициативной группы горожан Айнура Джумашева.

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Она назвала конфликтом интересов то, что в Бишкекском горкенеше заседают 14 застройщиков. Понятно, какие они будут принимать законы.

«Бишкек стоит на грани взрыва. ПДП затрагивает центральную часть города. Исторически сложилось, что здесь проживает интеллигенция, ветераны. Конечно, у стариков легко отобрать земли, собственность», — сказала она.

Айнура Джумашева добавила, что если ПДП не будет отменен, горожане оставляют за собой право объявить акцию протеста.

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«Это может быть молчаливая акция. Тысячи людей ежегодно идут с Бессмертным полком, мы можем в своих окнах выставить фотографии. Так будем противостоять бульдозерам. Уверена, что это вызовет большой резонанс в СМИ», — сказала она.

Отметим, что горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».