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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Депутаты БГК утвердили проект детальной планировки центральной части Бишкека

Депутаты Бишкекского городского кенеша утвердили проект детальной планировки центральной части Бишкека. Решение приняли сегодня на очередной сессии.

Депутат Жумабек Салымбеков предложил принять проект постановления об утверждении ПДП без обсуждения, такое решение приняла коалиция большинства.

Депутат Гульнара Молдобекова озвучила предложение комиссии по бюджету и финансов.

«Добавить в положение пункт, что мэрия до февраля 2020 года должна разработать механизм возвращения средств, израсходованных на разработку ПДП, и внести в БГК. Мы потратили 24,4 миллиона сомов. Управлять ПДП будет, скорее всего, Бишкекглавархитектура, делать из него выкопировки, предоставлять информацию застройщикам и физическим лицам. Можно прописать, чтобы какая-то часть уходила в счет погашения ранее затраченных средств», — предложила она.

Депутаты поддержали ее.

Депутаты Нуржан Тынымсеитова и Куванычбек Конгантиев предложили мэрии разработать ПДП остальных частей города.

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«У нас сейчас есть ПДП юго-восточной и центральной частей. Мы условно разделили оставшуюся часть города на восемь частей, на разработку по ним ПДП требуется около 40 миллионов сомов», — сказал вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Гульнара Молдобекова отметила, что смысла в разработке оставшихся ПДП нет, потому что они будут работать до окончания срока действия Генплана. «Мы только деньги выкинем на ветер», — сказала она.

Депутат Асылбек Кадралиев напомнил, что Генплан Бишкека работает до 2025 года, и предложил включить в проект, чтобы мэрия приступила к разработке нового Генплана и предоставила план мероприятий до июня 2020 года.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев уточнил, что разработка Генплана — прерогатива правительства.

«Мэрия в любом случае будет участвовать в разработке Генплана, давать свои предложения», — возразил Асылбек Кадралиев. В итоге его предложение не поддержали.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.
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