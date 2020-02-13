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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Бишкекчане требуют отмены Проекта детальной планировки

Бишкекчане требуют отмены Проекта детальной планировки Центральной части столицы. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель инициативной группы горожан Мария Абакирова.

Она отметила, что ни для кого не секрет, что город стал населенным пунктом с хаотичной застройкой, где уничтожают исторические здания, зеленые насаждения, и эта работа продолжается.

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Мария Абакирова отметила, что городские власти еще в 2018 году хотели «секретно» принять Проект детальной планировки.

«Мы случайной узнали, что власти хотят провести слушания. Пригласили «ручных» домкомов, которые думали, что их хотят поздравить. Мы узнали случайно, пришли на встречу. Сразу поняли, что документ сырой», — отметила она.

Мария Абакирова отметила, что, несмотря на возмущение горожан, депутаты БГК накануне нового года утвердили документ без обсуждения.

«Но принимать Проект детальной планировки нельзя без Правил землепользования и застройки. Они были разработаны, но отклонены, потому что были антизаконны и антинародны», — сказала она.

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Бишкекчанка добавила, что во время одного из обсуждений ПДП горожане смогли попасть на заседание.

«Охрану обманули, что замерзли. Так депутат, не помню фамилию, назвал нас провокаторами», — сказала она.

По словам Марии Абакировой, в мэрии на запросы группы о предоставлении документации сказали, что это секретный документ и третьим лицам, горожанам, нельзя показывать.

«Что за маразм? В Конституции написано, что народ является главным источником власти, а в мэрии нас называют третьими лицами. Но именно мы им платим зарплату, они должны отчитываться перед нами, тем более, принимая такой важный документ. Мы считаем, что это очередная попытка варварским путем завладеть нашими участками, домами», — сказала она.

Отметим, горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143499/
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