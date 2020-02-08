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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Все-таки секретный. В мэрии утверждают, что не знали о грифе ПДП

Мэрия Бишкека не засекречивала Проект детальной планировки центральной части города. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр по вопросам градостроительства и муниципальной собственности Уланбек Азыгалиев.

Он отметил, что муниципалитет не знал о грифе, пока общественность не стала поднимать вопрос и документы не поступили от разработчика — Государственного проектного института Госстроя. Именно он и поставил гриф.

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«Мэрия не говорила, что данный документ должен быть засекречен. Мы заказывали его для широкого использования. Чтобы любой гражданин вне зависимости от того, специалист в данном вопросе или нет, видел правила игры столичного муниципалитета. Чтобы он понимал, где будут дороги, какая будет застройка, где будут зеленая зона, общественное пространство и другое», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Он добавил, что направил письмо в Государственный проектный институт, в котором поставил четыре вопроса:

— почему документ засекречен, по чьему указанию, на основании какого нормативно-правового акта засекретили ПДП;

— на какой срок его засекретили;

— если есть гриф, можно ли документ показывать общественности;

— когда будет снят гриф.

Вице-мэр подчеркнул, что, как получит ответ из ГПИ, организует встречу с общественностью.

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Отметим, что горожане неоднократно просили депутатов БГК и мэрию Бишкека представить документ на общественное обсуждение. Уже после утверждения проекта инициативная группа бишкекчан обратилась к городским властям с письменными запросами о представлении ПДП и документов, с ним связанных. Но горожанам отказали в предоставлении утвержденного Проекта детальной планировки центральной части столицы.

В управлении капстроительства муниципалитета заявили, что передать документ не могли, потому как не они владельцы ПДП, только заказчики. Активисты направили повторный запрос в мэрию и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации. В Бишкекглавархитектуре заметили, что Проект детальной планировки центральной части вывешен на сайте Госстроя.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143017/
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