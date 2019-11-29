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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов вышел с допроса из ГКНБ  

Бывший таможенник отказался давать журналистам какие-либо комментарии. 

Известно, что его допрашивали в качестве свидетеля пять часов.

24.kg
Фото 24.kg. Райымбек Матраимов вышел с допроса из ГКНБ

Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
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