Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов

Ключевым партнером Абдукадыра в Бишкеке был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана — Райымбек Матраимов.

Персона столь влиятельная, что его считали фактически неприкосновенным. Значительная доля доходов семейства Абдукадыра шла на подкуп целой армии коррумпированных госслужащих. Из расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP

Журналисты также выяснили, что Матраимовы и семья Абдукадыра являются соинвесторами объекта недвижимости в Дубае.

Фото Kloop/Кадры видео пресс-службы. Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года

Как работала схема?

Айеркен Саймаити рассказал, что около 600 грузовиков компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном и направлялись в Ташкент и далее в другие регионы.

«На обоих кыргызских таможенных терминалах Торугарт и Иркештам на границе с Китаем, как и в Кара-Суу на границе с Узбекистаном, было достаточно «лояльных» Абдукадыру людей, чтобы терминалы функционировали почти как его частные структуры. Более десятка предпринимателей рассказали журналистам об особом «таможенном режиме», при котором лишь грузовикам «Абу-Сахий» и связанным с нею фирмам удавалось пройти контроль быстро и беспроблемно. Конкурентам же задерживали груз и чинили прочие препоны — столь серьезные, что вести бизнес было крайне тяжело», — говорится в расследовании.

«Никто не заказывал у тебя перевозки, — сетовал один предприниматель, — потому что твоя перевозка окажется дорогой, и вывезти груз из терминала тебе будет сложно. Поэтому некоторые грузовые компании едва выживали».

«Плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от $4,6 тысячи до $5 тысяч. Если использовать его оценку в 600 грузовиков в месяц, то ежемесячный доход составлял до $3 миллионов. Саймаити также пояснял, что эту сумму распределяли среди различных чиновников и сообщников на разных уровнях правительства. Из расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP

«Еще одно преимущество заключалось в том, что товары из Китая можно было оформлять как транзитный груз, который якобы ждали в Узбекистане, а не как импорт в Кыргызстан — получалось намного дешевле.

Впрочем, многие из этих грузовиков действительно доставляли товар до Узбекистана для продажи в Ташкенте. Однако значительную часть разгружали в Кашгар-Кыштаке, на узбекской границе, где есть объекты семейства Абдукадыра. Затем машины порожняком въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить на более прибыльные рынки — в Казахстан или Россию», — говорится в расследовании.

Сообщается, что еще одна схема осуществлялась через рынок «Ноогардан-Атуш», который упоминался в расследовании «Азаттыка» весной 2019 года. Этот сейчас уже почти не функционирующий базар в Баткенской области открыли в 2014 году. Учредителями были сам Саймаити и его компания «Абдыраз». Через эту компания Абдукадыр также выводил деньги, заключая фиктивные контракты.

«Товары не шли на продажу [в Кыргызстане], — сказал Саймаити. — Мы лишь показывали в документах, будто их потом сбывали на моем рынке... Но в реальности товар отправляли в Россию. Ввоз в Россию и Казахстан китайских товаров под видом кыргызских позволял избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом», — говорится в расследовании.

Вот как описывал процесс Саймаити: «Например, текстиль — он дешевый, а одежда и обувь — дорогие. [Их растаможка] обойдется в $3, а провести через таможню текстиль — всего 50 центов. Они выпишут [документ], как будто мне привезли текстиль. Или привезут они телефоны, а документы заполнят на текстиль. Телефон — это $6 [стоимость оформления на таможне]. Если они оформят один грузовик [с телефонами] как грузовик с текстилем, — это $5 тысяч. Дай им $5 тысяч и вези это [грузовик с телефонами] в Россию и продавай там. Так можно разорить любого [конкурента]».

Про Матраимова

«Ребята Райыма приходят [на таможенные терминалы] и собирают [все деньги]», — сказал Саймаити, назвав имена нескольких человек и отметив, что один из них сейчас занимает высокий пост в таможенной службе», — приводятся в расследовании слова убитого.

Бизнесмен предоставил журналистам книгу учета, благотворительный фонд семьи Райымбека Матраимова в ней обозначен как KERGIZSTAN RK. Из представленных документов следует, что деньги туда перечислялись с августа 2016-го по февраль 2017 года.

Деньги переводились не только через банки, но и ввозились в Кыргызстан наличными: их прятали в запасных колесах грузовиков и перевозили через границу. По его словам, каждый грузовик сопровождали два других — один спереди и один сзади, чтобы контролировать водителя.

Саймаити рассказал журналистам, что по прибытии в Кыргызстан грузовики доставляли наличные на склад сети Абдукадыра рядом с узбекской границей.

«В Кашгар-Кыштаке [водители] пересчитывали деньги и передавали их мне. Трое или четверо вооруженных ребят перевозили их [деньги] на машине в банк, — добавил он. — Когда все было готово, я тоже ехал туда, подписывал [документы] и переводил их. В этом заключалась моя работа. Я не прикасался к деньгам и не пересчитывал их», — цитируют бизнесмена журналисты.

Кроме того, выяснилось, что жена бывшего таможенника Уулукан Тургунова купила в Дубае (ОАЭ) земельный участок, на котором строит пятиэтажное многофункциональное здание вместе с представителями семьи Абдукадыра. Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации.

Судя по декларациям Матраимова, которые он подавал будучи чиновником, его семья не могла позволить себе такие вложения. Но Саймати уверял, что переводил в Дубай именно деньги Абдукадыра, что могло быть еще одним каналом обогащения Матраимова от сотрудничества с подпольной грузовой империей.