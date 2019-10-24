Земельная реформа. Очередное лоббирование интересов строителей?

Масштабную земельную реформу затеяли в мэрии Бишкека. Под соусом упорядочить процедуры предоставления участков в аренду, чтобы их не перепродавали и использовали по предназначению, городские власти решили изменить правила игры.

Еще в апреле Бишкекский горкенеш одобрил мораторий на предоставление в аренду новых участков, чтобы муниципалитет мог навести порядок в этом вопросе и сделать процедуру прозрачной.

Начать с чистого листа

Для начала решено провести инвентаризацию муниципальных земель, а после разработать новые порядки их выдачи.

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Земельные участки в столице выдавались на основе положения БГК от 2011 года «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности на участки, находящиеся в муниципальной собственности».

«Этот документ был хорошим, но с его принятия прошло восемь лет, и он устарел», — пояснил 24.kg вице-мэр Азизбек Алымкулов.

По его словам, в мэрии планировали внести поправки в положение, однако, проанализировав, решили, что нужно менять полностью.

Мы поняли, что нам надо провести земельную реформу. Азизбек Алымкулов

«Выработано семь новых положений, они регламентируют права и обязанности арендаторов и муниципалитета, а также другие моменты», — сказал он.

Самое важное нововведение, как отметил чиновник, — изменение процедуры предоставления земельных участков. В мэрии предлагают ввести онлайн-аукционы вместо конкурсов.

«Это позволит сделать их прозрачными, уравновесить шансы всех людей на получение земли. Внедрение системы будет проходить совместно с госпредприятием «Инфоком», — сообщил Азизбек Алымкулов.

Планируется также запретить выделение дополнительных участков (рядом с арендованным) под капитальное строительство.

«Бывает, например, берут участок под пятиподъездный дом, а рядом еще один корпус пристраивают. Теперь такого не будет. Дополнительные участки будем предоставлять под благоустройство, организацию парковки и другие легкие конструкции», — добавил вице-мэр.

В аренду по-новому

Еще один скандальный и проблемный вопрос — продление аренды.

Сейчас решение принимает специальная комиссия, которая может на свое усмотрение повысить размер платы за арендованный участок.

Муниципалитет предлагает установить четкий порядок — на сколько процентов максимально может увеличиться стоимость аренды.

Придумали в мэрии, как прекратить спекуляции с земельными участками. Разрешить передавать или продавать право аренды третьим лицам предлагается только после освоения участка.

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Делается это, очевидно, дабы избежать случаев, подобных истории с артистом и директором Театра оперы и балета Керимом Тураповым. Скандал с выделением ему земельного участка на 49 лет площадью 0,26 гектара длится почти 10 лет. На нем планировалось построить вокальную школу со студией звукозаписи.

Но Керим Турапов передал право землепользования на этот участок строительной компании «Пегас Ала-Тоо», которая решила там возвести многоэтажку. Генпрокуратура даже возбуждала дело по факту, однако оно благополучно кануло в Лету. С декабря 2017 года муниципалитет не может добиться платы за аренду земли. Накануне стало известно, что через суд все же удалось взыскать почти 20 миллионов сомов.

Плати или выкупай

Пересмотрели и порядок прекращения арендных прав. В мэрии жалуются, что, взяв на время участок, после строительства на них объектов арендатор перестает платить в казну.

Пока же муниципалитет грозится изъять участки должников, если они не погасят долги и не продлят договоры аренды.

«Получается, мэрия потеряла землю. Здание построено, но за участок ничего не платится. Мы внесли поправки, что арендатор должен либо платить за все годы, либо выкупать землю», — подчеркнул Азизбек Алымкулов.

Разработано и положение по выкупу ранее арендованных участков, на которых уже построены многоэтажные дома. Сейчас специалисты управления земельными ресурсами обсуждают, как правильно оценивать землю.

Все по плану

Предусмотрели и изменение целевого назначения земель. Это позволит в будущем не допустить, чтобы на участках, предназначенных для, например, объектов соцкультбыта, не могли построить многоэтажку. Опять же как в случае с участком, выделенным Кериму Турапову.

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Однако такое новшество можно внедрить только после принятия Правил землепользования и застроек (ПЗЗ). Многострадальный документ подвергся критике со стороны юристов и гражданских активистов. Замечания по проекту ПЗЗ есть и у архитекторов. Они согласны, что документ нужный, но не в том виде, который предложен. Представители инициативной группы бишкекчан и вовсе усмотрели в нем очередную попытку изъятия частной собственности.

«Сейчас любой владелец может изменить целевое назначение участка, однако после принятия ПЗЗ это будет сделать невозможно. Если на участке должна быть аптека, компания не сможет построить СТО», — отметил вице-мэр.

К чему секреты?

Гражданские активисты подчеркивают, что земельную реформу вновь хотят провести втихаря, без участия общественности. Представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова заявила, что в фонде пока не ознакомились с предлагаемыми новшествами, так как документы еще не вынесены на обсуждение.

«Такие документы требуют общественного обсуждения, поскольку затрагивают интересы каждого горожанина. Если муниципалитет готовит большую земельную реформу, общество должно знать, что именно предлагается. Мы должны это обсуждать открыто», — сказала она.

По словам представителя ОФ, нынешний документ, регулирующий отношения с арендаторами, противоречит законодательным нормам.

«Мы неоднократно говорили об этом. Обращались в прокуратуру», — заметила Светлана Антропова.

Вице-мэр же уверяет, что предлагаемые новшества сейчас обсуждаются не только с депутатами БГК, юристами, экспертами, но и с горожанами.

«Мэрия стремится сделать максимально прозрачной свою деятельность в земельных вопросах, разработке нормативно-правовых и градостроительных документов», — пояснил Азизбек Алымкулов.

Однако на просьбу представить проекты положений в муниципалитете ответили отказом, дескать, их еще предстоит доработать.

Чего опасаются? Критики общественности? Или пытаются скрыть тот факт, что земельная реформа проводится в интересах определенных лиц — лоббистов стройкомпаний?