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Общество

В Бишкеке пересмотрят стоимость участков, выданных под строительство многоэтажек

Управление земельных ресурсов (УЗР) разработало положение. Оно регулирует порядок продажи прав собственности на земельные участки под строительство многоэтажек. Об этом стало известно на круглом столе.

Как отметили представители управления, они пригласили независимых оценщиков, чтобы обсудить формулу, по которой будет рассчитываться стоимость одной сотки.

«Мы и ранее разрабатывали подобные формулы, обращались в агентства недвижимости с просьбой оценить ее. Но в ответ нам давали среднюю стоимость участков в том или ином районе», — сказали в УЗР.

Теперь за основу решили взять индекс цен Госрегистра — вышло $13 тысяч в центральной части города.

Напомним, ранее вице-мэр Азизбек Алымкулов сообщил, что мэрия Бишкека проводит большую земельную реформу.
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