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Общество

Мэрия будет забирать земельные участки у должников-арендаторов

Мэрия столицы будет забирать земельные участки у должников-арендаторов. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил вице-мэр Азизбек Алымкулов.

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По его словам, около 500 арендаторов не продлевают с муниципалитетом договоры и не оплачивают долги, а также не предпринимают никаких действий для продления документов.

«На наш взгляд, арендаторы построили объекты и сейчас не заинтересованы в продлении договоров. Видимо, они считают, что раз срок аренды истек, их объект введен в эксплуатацию, то им незачем платить», — рассказал Азизбек Алымкулов.

Он отметил, что арендаторы заблуждаются. Мэрия решила предоставить месячный срок для погашения долгов и обращения на продление аренды.

«Участки, арендаторы которых все же не захотят продлевать аренду и погашать долг, муниципалитет будет изымать в одностороннем порядке. По закону земля принадлежит мэрии», — добавил вице-мэр.
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