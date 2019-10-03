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Общество

В Бишкеке хотят принять документ по изъятию частной собственности

Правила землепользования и застройки — это очередная попытка изъятия частной собственности. Об этом на круглом столе заявил представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

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«Нам говорят, что в документе учтены интересы всех сторон, но там написано, что мэрия может изымать земельные участки под предлогом общественных нужд. И указано, если собственник не согласен, может судиться. Но почему он должен это делать?» — задается вопросом Сергей Ким.

Начальник управления Бишкекглавархитектуры Азирет Акимов тоже считает, что это очень актуальный вопрос.

«В проекте написано, что муниципалитет лишь вносит предложения об изъятии, если попадает под общественные или госнужды. Но это только на основе выкупа. Право частной собственности гарантировано Конституцией», — ответил он.

По словам представителей БГА, решение об изъятии принимает суд.

В то же время специалист признал, что в стране нет регламента, правил по изъятию, сносу и выкупу.

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Вице-мэр Уланбек Азыгалиев сообщил, что ПЗЗ устанавливают то, как город будет развиваться в будущем.

По его словам, согласно Земельному кодексу, участки в населенных пунктах используются на основании градостроительной документации. Генеральный план Бишкека принят, ПДП центральной части разработан и внесен в БГК, правила застройки кварталов постепенно разрабатываются.

«ПЗЗ — это нормативно-правовой акт местного самоуправления. Он устанавливает правила, по которым город должен развиваться. Без этого мы не можем дальше двигаться», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Азирет Акимов добавил, что проект устанавливает регламенты в сфере землепользования и застройки.

«В нем обозначены зонирование города, предельное количество этажей, санитарные зоны и другие моменты», — отметил он.

Напомним, в 2016 году депутаты хотели принять поправки в Жилищный, Земельный, Гражданский, Лесной кодексы, позволяющие изымать земли для общественных нужд. Изменения в закон могли бы коснуться жителей так называемого «золотого квадрата» — центра столицы. Общественность тогда выступила против. В июле новый проект ПЗЗ вывесили для общественного обсуждения на сайте Бишкекского городского кенеша. 
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