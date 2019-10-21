Скандал с участком Керима Турапова. С арендатора взыскали 20 миллионов сомов

Мэрия Бишкека взыскала с арендатора земельного участка — компании «Пегас Ала-Тоо» — задолженность в 19,54 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, такое решение принял Бишкекский городской суд 14 октября 2019 года.

Как отметили в мэрии, более 10 лет тому назад артисту, ныне директору Театра оперы и балета Каримберди (Кериму) Турапову выдали в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,26 га. На нем планировалось построить вокальную школу со студией звукозаписи. Но он передал право землепользования на этот участок компании «Пегас Ала-Тоо». С ней в декабре 2017 года управление земельными ресурсами заключило договор аренды. В январе 2018-го на комиссии по предоставлению прав на земельные участки изменено функциональное назначение земельного участка. Теперь здесь должен быть многоэтажный дом с объектами социального, культурного и бытового назначения (СКБ).

Но арендатор не выполнял условия договора, не платил за пользование землей.

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Столичная мэрия обратилась с иском в суд. Ее жалоба удовлетворена, принято решение о взыскании арендных платежей в сумме 19 миллионов 545 тысяч 65,09 сома.

Теперь наступит процесс возврата средств в городскую казну через институт исполнительного судопроизводства.

В мэрии предупредили, что в случае несвоевременной оплаты аренды управление земельными ресурсами примет соответствующие меры. Ранее вице-мэр Азизбек Алымкулов сообщил, что муниципалитет будет забирать участки у должников-арендаторов.

Напомним, история с земельным участком, выделенным артисту Кериму Турапову, длится уже несколько лет. Ранее по факту было возбуждено уголовное дело. Отметим, что после начала строительства правозащитники начали бить тревогу и заявляли, что в парковой зоне вырубают деревья, роют котлован.

В июне 2014-го Генпрокуратура сообщала, что участок выделен в нарушение земельного законодательства, так как, согласно Генплану, он расположен в зеленой зоне, то есть на землях общего пользования. Такие участки могут быть представлены лишь во временное пользование сроком на пять лет, под размещение объектов легкой конструкции.

Суды разных инстанций неоднократно отказывали столичной прокуратуре в удовлетворении исков о признании недействительным государственного акта о праве частной собственности на данный участок. Однако в 2016 году надзорному органу удалось доказать свою правоту, и постановление мэрии и госакт о праве частной собственности признаны недействительными.

Сам Каримберди Турапов, кстати, неоднократно заявлял, что законно купил участок.