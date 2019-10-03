Бишкеку предлагали разработать правила застройки бесплатно, но получили ПЗЗ

Несколько лет назад USAID предлагал оплатить разработку правил землепользования и застройки, но тогда главный архитектор по каким-то причинам отказался. Об этом на круглом столе заявила депутат Бишкекского городского кенеша Гульнара Молдобаева.

Ранее председатель Союза архитекторов Алымбек Абдраимов обратился с просьбой к представителям мэрии и депутатам БГК обеспечить разработку ПЗЗ финансированием.

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«Тут нормального опорного плана нет. Обратитесь к Бишкекскому госрегистру, чтобы они переделали материалы системной регистрации и кадастра. Я проверял, по многим участкам границы не совпадают», — отметил он.

ПЗЗ устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.

Инициативная группа горожан предполагает, что этот документ — очередная попытка изъять частную собственность.