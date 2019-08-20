Противоречат законам. Юристы раскритиковали правила землепользования и застройки

Проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) требует доработки положений, регулирующих изъятие (выкуп) земельных участков. К такому выводу пришли юристы правовой клиники «Адилет» после анализа законопроекта.

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В клинике отметили, что с просьбой о проведении анализа обратилась инициативная группа «Народ Кыргызстана». Проект вывесили для общественного обсуждения на сайте Бишкекского городского кенеша. В справке-обосновании отмечается, что ПЗЗ — это базовый юридический инструмент, который регламентирует и регулирует градостроительную деятельность. Правила землепользования и застройки делят столицу на разные функциональные зоны и определяют параметры разрешенного строительства для каждой зоны.

Юристы клиники обнаружили в ПЗЗ противоречия нормам Земельного кодекса и Конституции.

В частности, ПЗЗ предусматривает, что мэрия принимает решение об изъятии (выкупа) земельных участков для государственных и общественных нужд. Однако таких полномочий у муниципалитета нет ни в Законе «О местном самоуправлении», ни в Законе «О статусе столицы». А определять порядок изъятия может только правительство.

Кроме того, Конституция страны гарантирует неприкосновенность частной собственности. Необходимо решение суда, чтобы изъять ее помимо воли собственника. Такая же норма содержится и в Земельном кодексе.

Муниципалитет вправе обратиться в суд с иском, но никак не самостоятельно принимать решение об изъятии.

В правилах также указано, что участки и объекты недвижимости после введения проекта могут стать «несоответствующими виду разрешенного использования».

Юристы напомнили, что в Конституции указано: «Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет».

По их мнению, проект требует доработки отдельных пунктов, регулирующих изъятие (выкуп) земельных участков, а также положений, нарушающих конституционный принцип запрета применения обратной силы закона или иного нормативного правового акта. Бишкекскому городскому кенешу предлагается отклонить проект постановления и направить его на доработку.

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в Жилищный, Земельный, Гражданский, Лесной кодексы, позволяющие изымать земли для общественных нужд. Изменения в закон могли бы коснуться жителей так называемого «золотого квадрата» — центра столицы. Общественность тогда выступила против.