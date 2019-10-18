11 самых распространенных вопросов о деле по освобождению Азиза Батукаева

В Первомайском районном суде Бишкека закончились предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Судебный процесс начнется 15 ноября. На этот день назначено первое заседание.

24.kg собрало 11 самых распространенных вопросов об этом громком деле.

1 Кто такой Азиз Батукаев?

Фото архивное. Вор в законе Азиз Батукаев в исправительной колонии

Азиз Батукаев родился в Токмаке в 1966 году. Он этнический чеченец. Коронован в 1993-м в Москве при поддержке влиятельного грузинского авторитета Датико Цихелашвили (Дато Ташкентского). До коронации Камчи Кольбаева (в 2006 году) Азиз Батукаев был единственным признанным вором в Кыргызстане.

Был кровным врагом другого влиятельного в КР кримавторитета (некоронованного) уже покойного Рыспека Акматбаева. Пик криминальных разборок между группировками пришелся на начало 2000-х. Члены ОПГ Акматбаева убили брата Азиза Батукаева Алаудина и его зятя Хаваджи Заурбекова. А в 2005 году в исправительной колонии № 31, где тогда содержался Батукаев, во время беспорядков был убит брат Рыспека Акматбаева — депутат парламента Тынычбек Акматбаев.

2 За что судили вора в законе?

Имя Азиза Батукаева стало появляться в криминальных сводках с середины 1990-х. Он привлекался по разным статьям Уголовного кодекса КР, в том числе за соучастие в заказных убийствах.

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Последнюю судимость в Кыргызстане он получил в 2004 году за незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил четыре года тюрьмы и отбывал наказание в ИК № 31 в селе Молдовановка, где в 2005 году произошел бунт. В ходе массовых беспорядков в колонии, кроме брата кримавторитета, убиты помощник депутата Абдулхамид Алыкулов, эксперт Жогорку Кенеша Таласбек Оморов и председатель Государственного управления исполнения наказаний Икматулло Полотов.

В августе 2006 года после беспорядков в молдовановской колонии за организацию бунта, который повлек массовые акты неповиновения в других закрытых учреждениях, Азизу Батукаеву к неотбытому сроку добавили еще 16 лет и 8 месяцев. А в 2008-м «докинули» еще два года за нарушение режима. Тогда же его перевели на тюремный режим в СИЗО № 24 в Нарыне. Там он отбывал наказание до апреля 2013 года.

3 Почему он досрочно освободился?

В 2013-м у него обнаружилось неизлечимое заболевание. По крайней мере, официально в апреле стало известно, что ему поставили диагноз «острый лейкоз». Азиза Батукаева освободили из СИЗО, и он улетел на историческую родину в Грозный (Чечню).

По факту началось разбирательство, но тогдашний генеральный прокурор Аида Салянова заявила: нарушений нет.

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В мае 2014 года Нарынский городской суд отменил свое ранее принятое решение о досрочном освобождении, а Батукаева объявили в международный розыск, хотя место его пребывания всем было известно.

Дело возобновили лишь в январе 2019 года. Первыми задержали врачей и лаборантов, поставивших диагноз Батукаеву. По версии следствия, анализы, по которым выносилось заключение, были подменены.

Паспорт вору в законе, с которым он спокойно покинул Кыргызстан, кстати, как выяснилось позже, тоже выдали с нарушениями закона. В ГРС признались в этом, но никакого к ответственности не привлекают.

4 Кого еще освобождали досрочно из-за болезни?

Ежегодно в закрытых учреждениях Кыргызстана от различных заболеваний умирают десятки осужденных. К примеру, в 2018 году таких случаев зарегистрировано 65, за первое полугодие 2019-го — 23.

Бывает, что заключенных с тяжелыми формами заболеваний по решению суда отпускают из мест лишения свободы. Случай с Азизом Батукаевым не единичный. Постановлением правительства утвержден перечен заболеваний, которые могут стать основанием для досрочного освобождения заключенного. Это тяжелые формы туберкулеза, злокачественные новообразования (рак) IV стадии, сахарный диабет, психические расстройства и другие заболевания. В этом списке в том числе есть и острый лейкоз, который диагностирован у Азиза Батукаева.

Недавно с диагнозом «рак четвертой стадии» из колонии № 47 отпущен экс-глава ГКНБ Мурат Суталинов. Он был осужден по делу о событиях 7 апреля 2010 года и приговорен к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

5 Болеет ли на самом деле Азиз Батукаев?

Следствие пока однозначного ответа на этот вопрос не дало. Врачей и лаборантов привлекают к ответственности, в том числе за вынесение ложного диагноза. Однако до сих пор не известно, болел ли или уже выздоровел Азиз Батукаев.

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В интервью в октябре 2013 года его сестра Яха Батукаева утверждала, что брат тяжело болен и находится между жизнью и смертью. По ее словам, родственники долгое время добивались его освобождения из тюрьмы законным путем. Она озвучивала, что передала экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну $100 тысяч за помощь в вызволении брата.

Сейчас Яха Батукаева отбывает наказание: за незаконный сбыт наркотиков в России ее приговорили к 17 годам тюрьмы. Накануне стало известно, что ее допросили в рамках уголовного дела, где обвиняемым проходит также бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

6 Кто проходит по делу?

В деле фигурировали фамилии многих высокопоставленных и не очень чиновников и политиков. Но многие из тех, кто ранее озвучивался той же сестрой Азиза Батукаева, к уголовной ответственности не привлекаются.

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Сейчас в деле фигурируют фамилии 19 человек. При этом реальные сроки заключения светят лишь пятерым. 14 — могут отделаться штрафами: они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Проще говоря, они сдали тех, кто им якобы давал указания, и теперь могут рассчитывать на снисхождение.

«Каждого из них заключали под стражу, после определенного времени им поступало предложение, что легче дать какие-то показания и тогда предоставится возможность выйти из-под стражи, тем самым можно исключить риск лишения свободы в будущем. Если мера наказания предусматривает до 15 лет лишения свободы, то им грозит штраф», — объяснил журналистам адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

7 Почему подозревают Алмазбека Атамбаева?

Основным подозреваемым и главным фигурантом дела признан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. По версии следствия, он поручил соответствующим структурам признать криминального авторитета больным и выпустить на свободу. Кто попросил его об этом, история умалчивает.

Бывшему главе государства вменяют несколько дел, в том числе организацию беспорядков в селе Кой-Таш, когда его пришли задерживать 7-8 августа. Но только по делу об освобождении вора в законе Атамбаеву предъявлено официально обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР. Эти статьи предусматривают срок лишения свободы от 10 до 15 лет.

8 Какой тюремный срок может грозить бывшему президенту?

Кроме обвинения в незаконном освобождении вора в законе, Алмазбека Атамбаева подозревают в соучастии в незаконных сделках по земельным участкам и объектам, а также поставках угля на ТЭЦ Бишкека, коррупции при модернизации теплоцентрали, выдаче лицензий на месторождения. Ему также вменяют организацию захвата в заложники бойцов спецназа при штурме его дома в Кой-Таше 7 августа 2019 года и убийстве одного из сотрудников подразделения «Альфа».

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Бывшему президенту может грозить до 129 лет тюрьмы. Это если сложить все возможные сроки лишения свободы по уголовным делам, в которых фигурирует имя Алмазбека Атамбаева. Но система правосудия в Кыргызстане не настолько сурова. Уголовный кодекс КР гласит: за все преступления по совокупности человеку нельзя назначить больше 20 лет тюрьмы.

9 Что ждет Атамбаева, если он откажется участвовать в суде?

Атамбаев, будучи главой государства, проводил реформу судебной системы и утверждал, что, дескать, теперь у нас самый справедливый и гуманный суд. Отчего же теперь он отказывается являться в суд, для многих так и осталось загадкой.

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Предварительные слушания уже прошли без участия главного фигуранта. Алмазбек Атамбаев отказался покидать камеру СИЗО. Насильно тащить его в суд никто не решился. В суде разводили руки. Такого прецедента еще не было.

В ноябре начнется рассмотрение дела по существу. Уже объявлено, что оно пройдет в закрытом режиме. И смогут ли конвоиры доставить бывшего президента в зал суда, пока не известно. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев утверждает, что заставить его подзащитного явиться на процесс суд не может, это незаконно. Но юристы правовой клиники «Адилет» уверены в обратном. Они привели выдержки из закона, позволяющие применить силу в отношении содержащегося под стражей, если он не подчиняется законным требованиям сотрудников СИЗО ГКНБ. Атамбаева, говорят юристы, могут конвоировать, в том числе путем принуждения.

10 При чем тут Александр Машкевич?

Из официального письма представителя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана в Кыргызстане А.Накиспекова известно, что Азиза Батукаева из Кыргызстана вывезли на самолете турецкой авиакомпании ARKAS HAVACILIK.

Принимавшей и обслуживающей указанный борт стороной была компания «Анилия», которой руководит сын экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова Данияр. Депутатская комиссия выяснила, что одним из учредителей «Анилии» является ОсОО CIM KG INTERMEDIARY, принадлежащее известному казахстанскому олигарху Александру Машкевичу.

11 При чем тут Омурбек Текебаев?

Фото sputnik.kg. Омурбек Текебаев

Ни при чем.