11 самых распространенных вопросов о деле по освобождению Азиза Батукаева

В Первомайском районном суде Бишкека закончились предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Судебный процесс начнется 15 ноября. На этот день назначено первое заседание.
24.kg собрало 11 самых распространенных вопросов об этом громком деле.
1 Кто такой Азиз Батукаев?
Был кровным врагом другого влиятельного в КР кримавторитета (некоронованного) уже покойного Рыспека Акматбаева. Пик криминальных разборок между группировками пришелся на начало 2000-х. Члены ОПГ Акматбаева убили брата Азиза Батукаева Алаудина и его зятя Хаваджи Заурбекова. А в 2005 году в исправительной колонии № 31, где тогда содержался Батукаев, во время беспорядков был убит брат Рыспека Акматбаева — депутат парламента Тынычбек Акматбаев.
2 За что судили вора в законе?
Имя Азиза Батукаева стало появляться в криминальных сводках с середины 1990-х. Он привлекался по разным статьям Уголовного кодекса КР, в том числе за соучастие в заказных убийствах.
Последнюю судимость в Кыргызстане он получил в 2004 году за незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил четыре года тюрьмы и отбывал наказание в ИК № 31 в селе Молдовановка, где в 2005 году произошел бунт. В ходе массовых беспорядков в колонии, кроме брата кримавторитета, убиты помощник депутата Абдулхамид Алыкулов, эксперт Жогорку Кенеша Таласбек Оморов и председатель Государственного управления исполнения наказаний Икматулло Полотов.
В августе 2006 года после беспорядков в молдовановской колонии за организацию бунта, который повлек массовые акты неповиновения в других закрытых учреждениях, Азизу Батукаеву к неотбытому сроку добавили еще 16 лет и 8 месяцев. А в 2008-м «докинули» еще два года за нарушение режима. Тогда же его перевели на тюремный режим в СИЗО № 24 в Нарыне. Там он отбывал наказание до апреля 2013 года.
3 Почему он досрочно освободился?
В 2013-м у него обнаружилось неизлечимое заболевание. По крайней мере, официально в апреле стало известно, что ему поставили диагноз «острый лейкоз». Азиза Батукаева освободили из СИЗО, и он улетел на историческую родину в Грозный (Чечню).
По факту началось разбирательство, но тогдашний генеральный прокурор Аида Салянова заявила: нарушений нет.
Кто на службе у «вора в законе»?
В мае 2014 года Нарынский городской суд отменил свое ранее принятое решение о досрочном освобождении, а Батукаева объявили в международный розыск, хотя место его пребывания всем было известно.
Дело возобновили лишь в январе 2019 года. Первыми задержали врачей и лаборантов, поставивших диагноз Батукаеву. По версии следствия, анализы, по которым выносилось заключение, были подменены.
Паспорт вору в законе, с которым он спокойно покинул Кыргызстан, кстати, как выяснилось позже, тоже выдали с нарушениями закона. В ГРС признались в этом, но никакого к ответственности не привлекают.
4 Кого еще освобождали досрочно из-за болезни?
Ежегодно в закрытых учреждениях Кыргызстана от различных заболеваний умирают десятки осужденных. К примеру, в 2018 году таких случаев зарегистрировано 65, за первое полугодие 2019-го — 23.
Бывает, что заключенных с тяжелыми формами заболеваний по решению суда отпускают из мест лишения свободы. Случай с Азизом Батукаевым не единичный. Постановлением правительства утвержден перечен заболеваний, которые могут стать основанием для досрочного освобождения заключенного. Это тяжелые формы туберкулеза, злокачественные новообразования (рак) IV стадии, сахарный диабет, психические расстройства и другие заболевания. В этом списке в том числе есть и острый лейкоз, который диагностирован у Азиза Батукаева.
Недавно с диагнозом «рак четвертой стадии» из колонии № 47 отпущен экс-глава ГКНБ Мурат Суталинов. Он был осужден по делу о событиях 7 апреля 2010 года и приговорен к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
5 Болеет ли на самом деле Азиз Батукаев?
Следствие пока однозначного ответа на этот вопрос не дало. Врачей и лаборантов привлекают к ответственности, в том числе за вынесение ложного диагноза. Однако до сих пор не известно, болел ли или уже выздоровел Азиз Батукаев.
В интервью в октябре 2013 года его сестра Яха Батукаева утверждала, что брат тяжело болен и находится между жизнью и смертью. По ее словам, родственники долгое время добивались его освобождения из тюрьмы законным путем. Она озвучивала, что передала экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну $100 тысяч за помощь в вызволении брата.
Сейчас Яха Батукаева отбывает наказание: за незаконный сбыт наркотиков в России ее приговорили к 17 годам тюрьмы. Накануне стало известно, что ее допросили в рамках уголовного дела, где обвиняемым проходит также бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
6 Кто проходит по делу?
В деле фигурировали фамилии многих высокопоставленных и не очень чиновников и политиков. Но многие из тех, кто ранее озвучивался той же сестрой Азиза Батукаева, к уголовной ответственности не привлекаются.
«Каждого из них заключали под стражу, после определенного времени им поступало предложение, что легче дать какие-то показания и тогда предоставится возможность выйти из-под стражи, тем самым можно исключить риск лишения свободы в будущем. Если мера наказания предусматривает до 15 лет лишения свободы, то им грозит штраф», — объяснил журналистам адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
7 Почему подозревают Алмазбека Атамбаева?
Бывшему главе государства вменяют несколько дел, в том числе организацию беспорядков в селе Кой-Таш, когда его пришли задерживать 7-8 августа. Но только по делу об освобождении вора в законе Атамбаеву предъявлено официально обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР. Эти статьи предусматривают срок лишения свободы от 10 до 15 лет.
8 Какой тюремный срок может грозить бывшему президенту?
Кроме обвинения в незаконном освобождении вора в законе, Алмазбека Атамбаева подозревают в соучастии в незаконных сделках по земельным участкам и объектам, а также поставках угля на ТЭЦ Бишкека, коррупции при модернизации теплоцентрали, выдаче лицензий на месторождения. Ему также вменяют организацию захвата в заложники бойцов спецназа при штурме его дома в Кой-Таше 7 августа 2019 года и убийстве одного из сотрудников подразделения «Альфа».
Бывшему президенту может грозить до 129 лет тюрьмы. Это если сложить все возможные сроки лишения свободы по уголовным делам, в которых фигурирует имя Алмазбека Атамбаева. Но система правосудия в Кыргызстане не настолько сурова. Уголовный кодекс КР гласит: за все преступления по совокупности человеку нельзя назначить больше 20 лет тюрьмы.
9 Что ждет Атамбаева, если он откажется участвовать в суде?
Атамбаев, будучи главой государства, проводил реформу судебной системы и утверждал, что, дескать, теперь у нас самый справедливый и гуманный суд. Отчего же теперь он отказывается являться в суд, для многих так и осталось загадкой.
В ноябре начнется рассмотрение дела по существу. Уже объявлено, что оно пройдет в закрытом режиме. И смогут ли конвоиры доставить бывшего президента в зал суда, пока не известно. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев утверждает, что заставить его подзащитного явиться на процесс суд не может, это незаконно. Но юристы правовой клиники «Адилет» уверены в обратном. Они привели выдержки из закона, позволяющие применить силу в отношении содержащегося под стражей, если он не подчиняется законным требованиям сотрудников СИЗО ГКНБ. Атамбаева, говорят юристы, могут конвоировать, в том числе путем принуждения.
10 При чем тут Александр Машкевич?
Из официального письма представителя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана в Кыргызстане А.Накиспекова известно, что Азиза Батукаева из Кыргызстана вывезли на самолете турецкой авиакомпании ARKAS HAVACILIK.
Принимавшей и обслуживающей указанный борт стороной была компания «Анилия», которой руководит сын экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова Данияр. Депутатская комиссия выяснила, что одним из учредителей «Анилии» является ОсОО CIM KG INTERMEDIARY, принадлежащее известному казахстанскому олигарху Александру Машкевичу.
11 При чем тут Омурбек Текебаев?