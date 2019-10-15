Почему принудительная доставка Атамбаева в суд незаконна, пояснил адвокат

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев рассказал 24.kg, почему незаконно в принудительном порядке доставить его подзащитного в суд.

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Сегодня должны продолжить предварительные слушания в Первомайском районном суде по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев заявил, что в процессе участвовать не намерен и из камеры СИЗО ГКНБ не выйдет.

«В уголовном законодательстве нет нормы, предписывающей, что подследственного можно силой доставить в суд», — сказал Сергей Слесарев и добавил, что позиция бывшего главы государства осталась по этому вопросу неизменной.

Накануне суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.