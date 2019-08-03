В тюрьмах Кыргызстана за полгода умерли 23 человека

В закрытых учреждениях Кыргызстана за первое полугодие умерли 23 человека. В 2018-м за весь год число умерших достигло 65 человек, в 2017-м – 66. Об этом сообщили в правозащитной организации «Бир дуйно – Кыргызстан». Такие же данные представила и ГСИН.

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По мнению правозащитников, заключенные не получают должной медицинской помощи или получают ее в недостаточном объеме. Врачи медсанчастей СИЗО и колоний часто ставят неправильный диагноз и отказывают в госпитализации в гражданских больницах.

В ГСИН с данной информацией не согласны. Отмечается, что при поддержке государства и международных организаций идет постоянная работа по устранению имеющихся недостатков.

В Кыргызстане имеется 7 СИЗО, 11 закрытых учреждений и 13 колоний-поселений, а также более 50 уголовно-исполнительных инспекций в районах и городах страны.

В них отбывают наказание порядка 15 тысяч человек, около 350 из них женщины.