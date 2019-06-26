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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (92)

Сын Атаханова предоставил самолет Азизу Батукаеву? В соцсети «слили» документы

В соцсетях опубликовали документы якобы доказывающие, что сын экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова помог вывезти из Кыргызстана вора в законе Азиза Батукаева.

В частности, среди опубликованных бумаг есть ответ из посольства Казахстана в Кыргызстане. В нем говорится, что 9 апреля 2013 года из города Карловы Вары (Чехия) в Алматы прилетел самолет CL-30 (чартерный рейс № TCARB) турецкой авиакомпании ARKAS HAVACILIK.

В 01.56 (время Астаны) воздушное судно приземлилось в аэропорту назначения. На борту были только члены экипажа. В Алматы в самолет сели два пассажира — Мирзаев Алимжон Хашимжонович, 1961 года рождения, гражданин Российской Федерации, и Атаханов Данияр, 1975 года рождения, гражданин Кыргызстана.

«Другими сведения в отношении данного рейса не располагаем», — говорится в ответе официального представителя КНБ РК в КР А.Накиспекова.

Кроме того, в соцсетях опубликовали справку, вероятно, подготовленную по итогам расследования депутатской комиссии. В ней также говорится о рейсе № TCARB. В документе указано, что самолет CL-30 турецкой авиакомпании ARKAS HAVACILIK приземлился 9 апреля 2013 года в аэропорту «Манас» в 22.54. В тот же день, через 41 минуту, вылетел в город Грозный (Чечня). Но на борту находились уже семь человек, в том числе Азиз Батукаев и Алимжон Мирзаев.

Указано, что обслуживала борт компания ОсОО «Анилия», руководителем и учредителем которой до мая 2015 года являлся Данияр Атаханов. Однако на бумаге нет ни подписей, ни печатей.

Отмечается, что расходы за услуги аэропортового и наземного обслуживания воздушного судна оплачивала компания «АПР», зарегистрированная в 2008 году. Ее учредитель Абдраев Бектур Асымбекович, а руководителем был Болотов Адилет Суюнбекович. С мая 2011-го обязанности гендиректора возложены на Данияра Атаханова.
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