Маршрут преткновения. Жители жилмассива «Колмо» вышли на митинг

В жилом массиве «Колмо» прошел митинг. Местные жители недовольны, что мэрия запретила частному перевозчику использовать маршрут № 5.

Местные жители возмущены данным решением, поскольку в районе нет транспорта, который бы связывал его с центром города. Они отмечают, что неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой об открытии автобусного маршрута.

Напомним, что презентация маршрута и автобусов состоялась вчера. Обслуживать маршрут должно было ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания приобрела и завезла из Китая новые автобусы. Но накануне презентации маршрута из мэрии пришло письмо о расторжении договора.

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По мнению муниципалитета, фирма не выполнила обязательства и нарушила пункт по соблюдению планового выхода подвижного состава на предоставленном им маршруте. Кроме того, частная компания не может работать по утвержденному маршруту, так как в центральном квадрате города может работать только муниципальный общественный транспорт.

Однако перевозчик с аргументами мэрии не согласился и выпустил автобусы на линию. Тогда управление городского транспорта направило письмо в УОБДД Бишкека с просьбой оказать содействие в недопущении выезда автобусов по маршруту № 5.