Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут

Сегодня в Бишкеке планировали запустить маршрут № 5, который связывает жилмассив «Колмо» и микрорайон № 12. Обслуживать его должна была частная компания «Шыдыр Жол Кей Джи». Она приобрела в Китае новые автобусы. Но накануне презентации из управления городского транспорта мэрии пришло письмо о расторжении договора в одностороннем порядке.

Когда правила меняют на полпути

В организации причины расторжения договора, мягко говоря, вызывают недоумение. Как и время принятия решения, когда автобусы уже приобрели и завезли в страну.

На покупку автобусов компания потратила около $1 миллиона, деньги брали в кредит.

«Договор о выделении маршрута с управлением городского транспорта (УГТ) столичного муниципалитета заключили 6 декабря 2018-го. Схему маршрута согласовали с ГУОБДД. Мы поставили 12 автобусов, объявили 23 июля о презентации маршрута, пригласили местных жителей, службы, учреждения, мэрию, БГК, министерства, а 24-го после обеда получили письмо о прекращении договора», — отметил представитель фирмы Марат Сейдылдаев.

В письме указаны причины расторжения договора, однако в компании с ними не согласны.

«Указано, что ОсОО не выполнило обязательства по договору, поэтому основанием для расторжения является «нарушение по соблюдению планового выхода на маршруте, установленного заказчиком». Но понятие «плановый выход» означает, что после поступления автобусов перевозчик указывает график планового выхода и передает в УГТ. У нас он есть, составлен на август. Мы нарушить его еще не успели, а нас обвиняют в том, что мы еще физически не сделали», — сказал Марат Сейдылдаев.

Вторым основанием для прекращения в муниципалитете указали пункт постановления правительства от 29 октября прошлого года, в котором говорится, что «разгрузить центральную часть Бишкека путем разрешения движения только легкового и общественного муниципального транспорта по квадрату, ограниченному проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии».

Однако на этот пункт не обратили внимания ни в ГУОБДД, ни в управлении городского транспорта, когда утверждали схему маршрута.

В компании считают, что уже тогда можно было его скорректировать и пустить автобус не по отрезку улицы Абдрахманова/Байтика Баатыра (от Жибек Жолу до Горького), а, например, по Ибраимова.

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«Но нам альтернативы не предложили, а просто сообщили о прекращении договора. Отмечу, что УГТ ни одну маршрутную линию во исполнение этого постановления не убрало. Хотя там договоры давно истекли, их просто по умолчанию исполняют. Наш договор не содержит сроков, когда мы должны начать перевозки, потому что мы должны были задействовать не имеющиеся автобусы, а приобрести новые», — добавил представитель организации.

Пока в компании планируют все-таки запустить маршрут, а в дальнейшем не исключают возможности обратиться в суд.

Работать совместно с мэрией фирма начала в 2016-м, когда стороны подписали меморандум о сотрудничестве. ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» выразило намерение привезти в Кыргызстан автобусы большой вместимости, а муниципалитет принял на себя обязательство помочь в получении базы для их размещения и выделении маршрутов. Компания обслуживает маршрут № 35.

«Если мэрия заключила гражданско-правовой договор, то об изменениях должны нас официально оповестить, предложить заключить дополнительное соглашение. Однако мы о таком не знаем. Это предмет для разговора, и мы готовы для диалога», — пояснил Марат Сейдылдаев.

Сколько можно ждать?

В муниципалитете полагают, что организация все-таки нарушила договоренности.

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«При заключении договора в нем не указали сроки поставки, но устно компания обещала поставить автобусы в январе 2019 года, потом в феврале, апреле... Однако это не означает, что фирма может пять лет везти автобусы. Должны быть разумные сроки. В мае УГТ передало мне документы. В меморандуме, подписанном в 2016-м, написано, что до декабря 2017 года «Шыдыр Жол Кей Джи» поставит 100 автобусов, но привезли только 16. Поэтому подумали, что история повторится, и маршрут передали БПАТП. Было много просьб его запустить. Мы планировали выпустить на него автобусы после ремонта», — рассказал руководитель Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Он добавил, что компанию приглашали в мэрию для согласования изменения схемы маршрута согласно требованиям постановления кабмина.

Нурлан Койчубаков сказал, что теперь организация должна заключить новый договор. «Однако уже не с управлением городского транспорта, а с БПАТП, так как все муниципальные автобусные маршруты перешли предприятию», — подчеркнул он.

Но в этом случае компании придется оплачивать по 1,5 тысячи сомов за автобус за использование маршрута.

Частные перевозчики мэрии платят за муниципальные маршруты: микроавтобусы – 1 тысячу сомов за единицу, автобусы – 1,5 тысячи. Нурлан Койчубаков

«Город предоставляет не просто схему, перевозчики используют инфраструктуру: дороги, остановки, конечные развороты... Кроме того, мы предоставляем механиков, наркологов, выпускающих диспетчеров, маршруты, контрольно-диспетчерские пункты на конечных остановках», — отметил он.

Без связи с центром

На презентацию маршрута никто из муниципалитета не приехал. Однако местные жители и представители фирмы все-таки перерезали символическую красную ленту.

Председатель квартального комитета Карлыгаш Берманова назвала событие радостным и ожидаемым жителями района.

«По нашей улице Щербакова (Боталиева) в центр не едет ни один автобус или маршрутка. Куда мы только ни обращались. Временно, пока на ремонт закрыли улицу Кокчетавскую, пустили маршрутку № 175. У нас проживает около 5-6 тысяч человек, которые смогут добираться до центра города без пересадок в удобных автобусах с кондиционерами», — сказала она.

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Карлыгаш Берманова добавила, что лет пять-шесть назад по маршруту № 5 ходил автобус, но потом линию закрыли. Также перестали ходить маршрутки № 180 и 155.

«Ходит одна маршрутка № 281, однако она уходит в сторону «Дордоя», — заметила председатель квартального комитета.

Жители предположили, что, возможно, мэрия намерена самостоятельно обслуживать маршрут. Но пока для этого техники у БПАТП нет.

Городской муниципалитет подписал с холдингом «Анадолу групп» меморандум о сотрудничестве для приобретения автобусов. Ожидается, что мэрия получит кредит на 15 лет с процентной ставкой 1,7 годовых и приобретет около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе. А когда машины поступят в столицу, даже приблизительно неизвестно.