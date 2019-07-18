Легкоатлетка Дарья Маслова выиграла золото в Беларуси

Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла золото на Кубке Беларуси по легкой атлетике. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Беларуси.

Турнир стартовал сегодня в городе Бресте. К участию допустили не только местных, но и иностранных атлетов. Дарья Маслова быстрее всех пробежала 5 тысяч метров — за 15 минут 55,59 секунды. Ближайшую преследовательницу она опередила на 16 секунд.

Среди мужчин на этой же дистанции отечественный бегун Нурсултан Кенешбеков с результатом 14 минут 23,50 секунды занял третье место.

Дарья Маслова — чемпионка Азии, Азиатских игр и Всемирной универсиады. Несколько дней назад она победила на лицензионном турнире в Бишкеке.