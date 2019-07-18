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Общество

Легкоатлетка Дарья Маслова выиграла золото в Беларуси

Фото Белорусской федерации легкой атлетики. Дарья Маслова на Кубке Беларуси по легкой атлетике

Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла золото на Кубке Беларуси по легкой атлетике. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Беларуси.

Турнир стартовал сегодня в городе Бресте. К участию допустили не только местных, но и иностранных атлетов. Дарья Маслова быстрее всех пробежала 5 тысяч метров — за 15 минут 55,59 секунды. Ближайшую преследовательницу она опередила на 16 секунд.

Среди мужчин на этой же дистанции отечественный бегун Нурсултан Кенешбеков с результатом 14 минут 23,50 секунды занял третье место.

Дарья Маслова — чемпионка Азии, Азиатских игр и Всемирной универсиады. Несколько дней назад она победила на лицензионном турнире в Бишкеке.
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