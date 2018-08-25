22:02
USD 68.60
EUR 79.33
RUB 1.01
Спорт

Кыргызстанка Дарья Маслова — чемпионка Азиатских игр

Фото из архива www.2017.taipei. Дарья Маслова - чемпионка Азиады-2018

Кыргызстанка Дарья Маслова — чемпионка 18-х летних Азиатских игр в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках Азиады прошел забег на 10 тысяч метров среди женщин. На старт вышли 11 спортсменок. Итоговое время Дарьи Масловой составило 32 минуты 7,23 секунды. Ближайшую преследовательницу она опередила почти на четыре секунды. При этом на первое место вырвалась лишь в последней части забега.

Это второе «золото» Кыргызстана на данной Азиаде. А всего у нас теперь 11 медалей: две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.
Ссылка:
просмотров: 2431
Версия для печати
Материалы по теме
Баскетболисты из Кыргызстана проиграли два матча на Азиатских играх
В Кыргызстане торжественно встретили борцов-призеров Азиатских игр
Рекорд. Евгений Ваккер выступил на седьмых в карьере Азиатских играх
Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей
Штангист Иззат Артыков завоевал «бронзу» на Азиатских играх
Кыргызстанец Акжол Махмудов — серебряный призер Азиатских игр
Одна победа в двух играх. Сборная Кыргызстана по баскетболу стартовала на Азиаде
Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности
Борец Каныбек Жолчубеков завоевал вторую в карьере медаль на Азиатских играх
У Кыргызстана четвертая медаль на Азиатских играх
Популярные новости
Азиатские игры-2018. У&nbsp;Кыргызстана уже девять медалей Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей
Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на&nbsp;Азиатских играх Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх
Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности
Первая золотая медаль! Торокан Багынбай уулу на&nbsp;пьедестале Азиады по&nbsp;джиу-джитсу Первая золотая медаль! Торокан Багынбай уулу на пьедестале Азиады по джиу-джитсу
Бизнес
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom