Кыргызстанка Дарья Маслова — чемпионка 18-х летних Азиатских игр в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках Азиады прошел забег на 10 тысяч метров среди женщин. На старт вышли 11 спортсменок. Итоговое время Дарьи Масловой составило 32 минуты 7,23 секунды. Ближайшую преследовательницу она опередила почти на четыре секунды. При этом на первое место вырвалась лишь в последней части забега.

Это второе «золото» Кыргызстана на данной Азиаде. А всего у нас теперь 11 медалей: две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.