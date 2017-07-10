10:04
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Спорт

Дарья Маслова завоевала второе «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике

Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла второе «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, 9 июля в рамках континентального первенства, проходившего в городе Бхубанешваре (Индия), состоялись забеги на 10 тысяч метров. Среди мужчин наш Адилет Кыштакбеков завоевал бронзовую медаль, финишировав за 30 минут 6 секунд.

Среди женщин Дарья Маслова заняла первое место с результатом 32 минуты 21 секунда. Ранее она стала лучшей в беге на 5 тысяч метров.

«У Дарьи на этом чемпионате было запланировано два старта, и в обоих она, несмотря на духоту и почти стопроцентную влажность, победила. Я доволен», — сказал Виктор Борисов.

Впереди у Дарьи Масловой выступление на чемпионате мира, который пройдет 4—13 августа в Лондоне».
Ссылка:
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Легкоатлетка Дарья Маслова выиграла «золото» на чемпионате Азии
Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире по легкой атлетике
У кыргызстанцев 16 медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по легкой атлетике
На Иссык-Куле прошла спартакиада «Здоровая нация — процветающая страна»
Сборная Кыргызстана в десятке лучших в медальном зачете Исламских игр
Кыргызстанка выиграла два «золота» на международном турнире по легкой атлетике
Исламские игры: Дарья Маслова выиграла «бронзу» и установила рекорд Кыргызстана
Кыргызстанец Александр Требунский победил на универсиаде в России
Всемирный день легкой атлетики: как в Бишкеке поздравляли королеву спорта
Популярные новости
Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и&nbsp;еще много раз порадую болельщиков! Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и еще много раз порадую болельщиков!
Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на&nbsp;турнире UFC Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на турнире UFC
Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе в&nbsp;Польше Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на турнире по борьбе в Польше
Бой Валентины Шевченко на&nbsp;турнире UFC отменили Бой Валентины Шевченко на турнире UFC отменили
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G