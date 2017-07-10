Дарья Маслова завоевала второе «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике

Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла второе «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, 9 июля в рамках континентального первенства, проходившего в городе Бхубанешваре (Индия), состоялись забеги на 10 тысяч метров. Среди мужчин наш Адилет Кыштакбеков завоевал бронзовую медаль, финишировав за 30 минут 6 секунд.

Среди женщин Дарья Маслова заняла первое место с результатом 32 минуты 21 секунда. Ранее она стала лучшей в беге на 5 тысяч метров.

«У Дарьи на этом чемпионате было запланировано два старта, и в обоих она, несмотря на духоту и почти стопроцентную влажность, победила. Я доволен», — сказал Виктор Борисов.

Впереди у Дарьи Масловой выступление на чемпионате мира, который пройдет 4—13 августа в Лондоне».