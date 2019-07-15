Дарья Маслова и компания. Кто победил на лицензионном турнире по легкой атлетике

В Бишкеке 13-14 июля прошел ежегодный международный турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Участники боролись не только за медали, но и за путевки на чемпионат мира.

Татьяна Колпакова давно живет в Королеве (Россия). Однако на турнир приезжает почти каждый год: напутствует участников и смотрит их выступления.

«Вхожу в общественную палату города и возглавляю совет по спорту при городской администрации. В Кыргызстане не была с 2017-го. Навещу друзей и ненадолго съезжу на Иссык-Куль, — сообщила она журналистам. — В годы моего детства этот стадион был забит битком. Сейчас такого не наблюдается. В среднеазиатских республиках и России легкая атлетика стала не очень популярной и переживает спад. Хотя звездочки есть».

В турнире участвовали около 200 атлетов из КР, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Среди женщин на дистанции 100 метров победила Арчана Сусеентран, 1,5 тысячи метров — Лили Дас (обе из Индии), 100 метров с барьерами — Айгерим Шыназбекова, 800 метров — Виктория Сенькина (обе из Казахстана). Забеги на 200 и 400 метров выиграла Гулсумби Шарифова, 400 метров с барьерами — Кристина Пронженко (обе из Таджикистана), 10 тысяч метров — Мария Коробицкая (КР).

Фото 24.kg. Эпизод турнира

Одна из звезд турнира Дарья Маслова с результатом 16 минут 8,35 секунды победила в забеге на 5 тысяч метров. На Азиатских играх — 2018 аналогичную дистанцию она осилила за 15 минут 30,57 секунды. Мировой рекорд на этой дистанции — 14 минут 11,15 секунды.

«В победе мы не сомневались. Но хотелось подобраться ближе к нормативу. Забег стартовал в 8 утра, а уже было 32 градуса. Невозможно показать высокий результат в такую жару, — сказал 24.kg ее наставник Виктор Борисов. — По рейтингу Дарья в тройке лучших в Азии. Это дает проход на ЧМ и даже на Олимпийские игры. Нужно просто подтверждать свой уровень. В конце августа чемпионат Беларуси, где она сможет это сделать. Адилет Кыштакбеков и Виктория Полюдина также стремятся на главные мировые старты».

Фото 24.kg. В центре — Дарья Маслова

В тройном прыжке чемпионкой стала Лаура Ахметова, в прыжке в высоту — Кристина Овчинникова (обе из Казахстана), в толкании ядра — Туналаи Нарзары (Индия), в метании копья — Наргиза Кучкарова (Узбекистан). В эстафете 4×100 метров победили индийки, 4×400 метров — узбекистанки.

Особый интерес вызывали прыжки в длину. Именно в них Татьяна Колпакова в 1980-м выиграла олимпийское золото. Ее результат тогда составил 7 метров 6 сантиметров. На нынешнем турнире казахстанке Марине Хусейновой для победы хватило прыжка на 5 метров 85 сантиметров.

Фото 24.kg. Эпизод турнира

Среди мужчин в забеге на 100 метров победил Ильдар Ахмадиев (Таджикистан), 110 метров с барьерами — Владислав Кондратьев, 3 тысячи метров с препятствиями — Дмитрий Иванчуков (оба из Казахстана). Забег на 200 метров выиграл Гаянанд Бахадурбхаи, 400 метров — Харш Кумар, 800 метров — Мохаммед Афсал (все из Индии), 400 метров с барьерами — Алишер Пулатов (Таджикистан). На дистанции 1,5 тысячи метров первенствовал Мусулман Джоломанов, 5 тысяч метров — Нурсултан Кенешбеков, 10 тысяч метров — Адилет Кыштакбеков (все из КР).

В прыжке в длину лучшим стал Среешанкер, в тройном прыжке — Мохаммед Низамуддин, в метании копья — Сахил Силвал, в толкании ядра — Индержит Сингх (все из Индии), в прыжке в высоту — Роман Лошкарев (Казахстан). Эстафету 4×100 и 4×400 метров выиграли узбекистанцы.

У кыргызстанцев пять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. У индийцев 11 золотых медалей — больше всех на турнире.

«В нашей команде 26 спортсменов. Приехали проверить свои силы и подготовиться к национальному отбору на чемпионат мира. Организацией турнира и своими результатами довольны. Жара не смутила — в Индии она не редкость. К тому же там еще и высокая влажность», — заявил 24.kg тренер сборной Индии Юрий Минаков.

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков сообщил 24.kg, что никто из участников турнира норматив для попадания на чемпионат мира не выполнил. У республики по-прежнему одна лицензия на ЧМ — ранее ее завоевала Мария Коробицкая. Время выполнить норматив еще есть — мировое первенство пройдет в Катаре в сентябре-октябре. Оно в свою очередь станет этапом отбора на Олимпиаду.