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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (57)

Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбека Рысалиева вызвали на допрос в МВД

Бывшего министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева вызвали на допрос в следственное управление МВД по делу незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. 

Известно, что его допрашивают с 10.00. 

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. Решением суда ее водворили в СИЗО-1. 
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