Горсуд запретил, но Партия зеленых все равно проведет митинг против добычи урана

Бишкекский городской суд запретил Партии зеленых проводить митинг против урана. Решение вынесла судейская коллегия.

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Как заявиллидер Партии зеленых Эркин Булекбаев, они все равно завтра выйдут на акцию в 11.00 к памятнику Манаса на площадь Ала-Тоо и пойдут колонной к «Белому дому». «Мы уведомили еще 26 апреля, но суд первой инстанции вынес постановление о запрете спустя три дня. Это уже нарушение. Более того, сегодня судьи пытались нас убедить, что на площади планируются какие-то спортивные соревнования. Но это абсолютная неправда», — сказал Эркин Булекбаев и добавил, что суд вынес аналогичное решение в отношении еще нескольких организаций, планирующих 30 мая провести мероприятия на площади.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.