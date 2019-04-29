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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (109)

Горсуд запретил, но Партия зеленых все равно проведет митинг против добычи урана

Бишкекский городской суд запретил Партии зеленых проводить митинг против урана. Решение вынесла судейская коллегия.

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Как заявил 24.kg лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев, они все равно завтра выйдут на акцию в 11.00 к памятнику Манаса на площадь Ала-Тоо и пойдут колонной к «Белому дому». «Мы уведомили еще 26 апреля, но суд первой инстанции вынес постановление о запрете спустя три дня. Это уже нарушение. Более того, сегодня судьи пытались нас убедить, что на площади планируются какие-то спортивные соревнования. Но это абсолютная неправда», — сказал Эркин Булекбаев и добавил, что суд вынес аналогичное решение в отношении еще нескольких организаций, планирующих 30 мая провести мероприятия на площади. 

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

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Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке. Партия зеленых также планировала провести митинг против разработки 30 апреля, однако суд запретил его. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.
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