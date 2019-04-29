Суд запретил Партии зеленых проводить митинг против разработки урана

Партия зеленых планировала провести митинг против разработки урана 30 апреля. В установленном порядке подала уведомление. Однако райадминистрация обратилась в суд, сообщил 24.kg председатель политорганизации Эркин Булекбаев.

Первомайский районный суд Бишкека ограничил проведение митинга 30 апреля на площади Ала-Тоо, поддержав доводы администрации, что в это время там будут проходить мероприятия.

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«Но мы посмотрели план праздничных мероприятий, которые подготовила мэрия к Дню города. Нигде не указана эта дата. Нам предложили альтернативу — сквер имени Горького. Однако мы решили выйти к «Белому дому», — сказал Эркин Булекбаев.

Он отметил, что райсуд вынес решение 26 апреля. В этот же день организаторы обратились с обжалованием. Но Городской суд его до сих не рассмотрел.

Компания «ЮрАзия» планирует разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в стране до изменения обстановки.

26 апреля в Бишкеке прошел большой митинг против добычи урана на месторождении Таш-Булак в селе Кызыл-Омпол Иссык-Кульской области. Сегодня, 29 апреля, с протестной акцией вышли жители Балыкчи.