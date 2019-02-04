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Экономика

Проблемы с «Мобильником» возникли из-за спора учредителей

«По компании «Мобильник» мы в пятницу, 1 февраля, начали инспекционную проверку. Там спор между двумя учредителями, друг на друга подают в суды, в ГСБЭП, поэтому свои обязательства не могут исполнить в полной мере», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в ближайшие дни проверка закончится, только после НБ КР даст официальный комментарий по этому поводу.

«Мы сегодня не можем сказать, когда ситуация нормализуется. При проведении операционной деятельности внешними компаниями мы ставим требования по депозитам. Каков объем дневных средств в обороте, столько же должно быть на депозите в банке. К местным компаниям, таким как «Мобильник» и другим платежным операторам, такого требования нет. Но у каждого банка при работе с такими компаниями есть свои договоры. Поэтому после инспекции полностью сможем дать информацию. Сегодня у нас ее нет», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Заместитель главы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев сообщил, что по данному спору возбуждено дело, идет следствие. Сейчас ведомство проводит проверку по уплате компанией налогов.
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